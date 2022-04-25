https://ria.ru/20220425/diskriminatsiya-1785334319.html

В Совфеде ожидают реакции ООН на дискриминацию прав русских за рубежом

В Совфеде ожидают реакции ООН на дискриминацию прав русских за рубежом - РИА Новости, 25.04.2022

В Совфеде ожидают реакции ООН на дискриминацию прав русских за рубежом

Россияне вправе рассчитывать на реакцию ООН на нарушение прав наших сограждан за рубежом, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T15:50

2022-04-25T15:50

2022-04-25T15:50

в мире

россия

оон

совет федерации рф

андрей климов

русофобия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Россияне вправе рассчитывать на реакцию ООН на нарушение прав наших сограждан за рубежом, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов."Мы, безусловно, разделяем справедливое возмущение неприкрытым преследованием в недружественных нам странах не только обладателей российских паспортов, не только тех, у кого в нашей Отчизне исторические корни, но и тех, кто просто говорит по-русски, отдает должное нашей литературе, искусству, нашим ученым и спортсменам, кто демонстрирует несогласие с искусственно нагнетаемой русофобией", - сказал политик в ходе заседания комиссии в понедельник.По его словам, "мы также вправе рассчитывать на то, что подобные очевидные нарушения общепризнанных норм международного права не останутся незамеченными со стороны ключевых международных организаций, включая Организацию объединенных наций, чей генеральный секретарь собирается, как известно, с визитом в Москву".Хотелось бы также знать оценку оголтелой русофобской сегрегации, обострившейся в странах Северной Америки и Европы со стороны так называемых правозащитных организаций Запада, часть из которых все эти годы ежедневно поучала нас необходимости защиты прав и свобод человека и гражданина на российской земле, сказал политик.Климов подчеркнул, что одновременно натовский Запад и его немногочисленные сателлиты в Азии и Океании развязали против РФ крупномасштабную дипломатическую войну. "Среди прочего - цели этого антироссийского фронта в дискредитации нашей Родины, ее суверенной внешней политики, максимальное сокращение возможностей для распространения через российские загранучреждения альтернативной империи лжи информации о текущих мировых событиях, а также снижения возможностей оказания консульской и иной поддержки нашим согражданам и зарубежным соотечественникам, число которых в недружественных превышает 25 – 30 миллионов человек, в том числе не менее 5-6 миллионов граждан Российской Федерации", - отметил глава комиссии.Он также подчеркнул, что "почему-то стыдливо молчат о должном соблюдении прав и свобод своих соотечественников представители пресловутой несистемной оппозиции". Сторонники так называемого европейского выбора России, "удравшие за рубеж как раз в те страны, где открыто и с варварским воодушевлением глумятся теперь над всем, что хоть как-то связано с нашим Отечеством", - заключил сенатор.

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

https://ria.ru/20220413/voyna-1783186920.html

https://ria.ru/20220304/koshki-1776358942.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, оон, совет федерации рф, андрей климов, русофобия, санкции в отношении россии