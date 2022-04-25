Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде ожидают реакции ООН на дискриминацию прав русских за рубежом - РИА Новости, 25.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220425/diskriminatsiya-1785334319.html
В Совфеде ожидают реакции ООН на дискриминацию прав русских за рубежом
В Совфеде ожидают реакции ООН на дискриминацию прав русских за рубежом - РИА Новости, 25.04.2022
В Совфеде ожидают реакции ООН на дискриминацию прав русских за рубежом
Россияне вправе рассчитывать на реакцию ООН на нарушение прав наших сограждан за рубежом, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T15:50
2022-04-25T15:50
в мире
россия
оон
совет федерации рф
андрей климов
русофобия
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155173/05/1551730577_0:0:3014:1695_1920x0_80_0_0_870fce37f3f2c1b88d9cb22249fe3e2f.jpg
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Россияне вправе рассчитывать на реакцию ООН на нарушение прав наших сограждан за рубежом, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов."Мы, безусловно, разделяем справедливое возмущение неприкрытым преследованием в недружественных нам странах не только обладателей российских паспортов, не только тех, у кого в нашей Отчизне исторические корни, но и тех, кто просто говорит по-русски, отдает должное нашей литературе, искусству, нашим ученым и спортсменам, кто демонстрирует несогласие с искусственно нагнетаемой русофобией", - сказал политик в ходе заседания комиссии в понедельник.По его словам, "мы также вправе рассчитывать на то, что подобные очевидные нарушения общепризнанных норм международного права не останутся незамеченными со стороны ключевых международных организаций, включая Организацию объединенных наций, чей генеральный секретарь собирается, как известно, с визитом в Москву".Хотелось бы также знать оценку оголтелой русофобской сегрегации, обострившейся в странах Северной Америки и Европы со стороны так называемых правозащитных организаций Запада, часть из которых все эти годы ежедневно поучала нас необходимости защиты прав и свобод человека и гражданина на российской земле, сказал политик.Климов подчеркнул, что одновременно натовский Запад и его немногочисленные сателлиты в Азии и Океании развязали против РФ крупномасштабную дипломатическую войну. "Среди прочего - цели этого антироссийского фронта в дискредитации нашей Родины, ее суверенной внешней политики, максимальное сокращение возможностей для распространения через российские загранучреждения альтернативной империи лжи информации о текущих мировых событиях, а также снижения возможностей оказания консульской и иной поддержки нашим согражданам и зарубежным соотечественникам, число которых в недружественных превышает 25 – 30 миллионов человек, в том числе не менее 5-6 миллионов граждан Российской Федерации", - отметил глава комиссии.Он также подчеркнул, что "почему-то стыдливо молчат о должном соблюдении прав и свобод своих соотечественников представители пресловутой несистемной оппозиции". Сторонники так называемого европейского выбора России, "удравшие за рубеж как раз в те страны, где открыто и с варварским воодушевлением глумятся теперь над всем, что хоть как-то связано с нашим Отечеством", - заключил сенатор.
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
https://ria.ru/20220413/voyna-1783186920.html
https://ria.ru/20220304/koshki-1776358942.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155173/05/1551730577_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_3e20bbfde8bec5f49d85f5e71f0b2635.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, оон, совет федерации рф, андрей климов, русофобия, санкции в отношении россии
15:50 25.04.2022
 
В Совфеде ожидают реакции ООН на дискриминацию прав русских за рубежом

Сенатор Климов: русские вправе ждать реакции ООН на дискриминацию их прав за рубежом

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСенатор Андрей Климов
Сенатор Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Сенатор Андрей Климов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Россияне вправе рассчитывать на реакцию ООН на нарушение прав наших сограждан за рубежом, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
"Мы, безусловно, разделяем справедливое возмущение неприкрытым преследованием в недружественных нам странах не только обладателей российских паспортов, не только тех, у кого в нашей Отчизне исторические корни, но и тех, кто просто говорит по-русски, отдает должное нашей литературе, искусству, нашим ученым и спортсменам, кто демонстрирует несогласие с искусственно нагнетаемой русофобией", - сказал политик в ходе заседания комиссии в понедельник.
Российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
08:00
Запад очень напуган: Россия побеждает
По его словам, "мы также вправе рассчитывать на то, что подобные очевидные нарушения общепризнанных норм международного права не останутся незамеченными со стороны ключевых международных организаций, включая Организацию объединенных наций, чей генеральный секретарь собирается, как известно, с визитом в Москву".
Хотелось бы также знать оценку оголтелой русофобской сегрегации, обострившейся в странах Северной Америки и Европы со стороны так называемых правозащитных организаций Запада, часть из которых все эти годы ежедневно поучала нас необходимости защиты прав и свобод человека и гражданина на российской земле, сказал политик.
Уничтоженная военная техника ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 08:00
Западное общество готовят к третьей мировой
Климов подчеркнул, что одновременно натовский Запад и его немногочисленные сателлиты в Азии и Океании развязали против РФ крупномасштабную дипломатическую войну. "Среди прочего - цели этого антироссийского фронта в дискредитации нашей Родины, ее суверенной внешней политики, максимальное сокращение возможностей для распространения через российские загранучреждения альтернативной империи лжи информации о текущих мировых событиях, а также снижения возможностей оказания консульской и иной поддержки нашим согражданам и зарубежным соотечественникам, число которых в недружественных превышает 25 – 30 миллионов человек, в том числе не менее 5-6 миллионов граждан Российской Федерации", - отметил глава комиссии.
Он также подчеркнул, что "почему-то стыдливо молчат о должном соблюдении прав и свобод своих соотечественников представители пресловутой несистемной оппозиции". Сторонники так называемого европейского выбора России, "удравшие за рубеж как раз в те страны, где открыто и с варварским воодушевлением глумятся теперь над всем, что хоть как-то связано с нашим Отечеством", - заключил сенатор.
Котята породы британская на выставке КоШарики Шоу в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 08:00
Китай отомстит Западу за русских кошек
 
В миреРоссияООНСовет Федерации РФАндрей КлимоврусофобияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала