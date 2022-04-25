https://ria.ru/20220425/azovstal-1785293808.html

ВС России и силы ДНР прекращают боевые действия рядом с "Азовсталью"

ВС России и силы ДНР прекращают боевые действия рядом с "Азовсталью" - РИА Новости, 25.04.2022

ВС России и силы ДНР прекращают боевые действия рядом с "Азовсталью"

Российская армия и подразделения Донецкой Народной Республики с 14:00 мск 25 апреля в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия рядом с... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T12:42

2022-04-25T12:42

2022-04-25T13:39

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российская армия и подразделения Донецкой Народной Республики с 14:00 мск 25 апреля в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия рядом с "Азовсталью", сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.Как пояснил генерал, это реакция на продолжающиеся утверждения украинской стороны о том, что на заводе якобы находится мирное население.Так, подразделения отходят на безопасное расстояние и обеспечивают выход гражданских лиц, в том числе рабочего персонала, женщин и детей в любых направлениях.Российская сторона готова ввести режим тишины, сигналом к началу гуманитарной акции послужат белые флаги, поднятые желающими выйти с предприятия.Мизинцев добавил, что Россия проинформировала о своем решении украинскую сторону через вице-премьера Ирину Верещук.В минувший четверг Владимир Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" в Мариуполе, чтобы сохранить жизни солдат и офицеров, а вместо этого заблокировать территорию. По сообщению Минобороны, обстановка в городе нормализовалась. Жители получили возможность свободно передвигаться по улицам, не прячась от обстрелов украинских националистов. Доставляется гуманитарная помощь: продукты, вода и предметы первой необходимости.Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html

https://ria.ru/20220425/donbass-1784931032.html

https://ria.ru/20220422/feyk-1785003089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мариуполь