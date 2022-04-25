https://ria.ru/20220425/azovstal-1785293808.html
ВС России и силы ДНР прекращают боевые действия рядом с "Азовсталью"
ВС России и силы ДНР прекращают боевые действия рядом с "Азовсталью" - РИА Новости, 25.04.2022
ВС России и силы ДНР прекращают боевые действия рядом с "Азовсталью"
Российская армия и подразделения Донецкой Народной Республики с 14:00 мск 25 апреля в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия рядом с... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T12:42
2022-04-25T12:42
2022-04-25T13:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российская армия и подразделения Донецкой Народной Республики с 14:00 мск 25 апреля в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия рядом с "Азовсталью", сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.Как пояснил генерал, это реакция на продолжающиеся утверждения украинской стороны о том, что на заводе якобы находится мирное население.Так, подразделения отходят на безопасное расстояние и обеспечивают выход гражданских лиц, в том числе рабочего персонала, женщин и детей в любых направлениях.Российская сторона готова ввести режим тишины, сигналом к началу гуманитарной акции послужат белые флаги, поднятые желающими выйти с предприятия.Мизинцев добавил, что Россия проинформировала о своем решении украинскую сторону через вице-премьера Ирину Верещук.В минувший четверг Владимир Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" в Мариуполе, чтобы сохранить жизни солдат и офицеров, а вместо этого заблокировать территорию. По сообщению Минобороны, обстановка в городе нормализовалась. Жители получили возможность свободно передвигаться по улицам, не прячась от обстрелов украинских националистов. Доставляется гуманитарная помощь: продукты, вода и предметы первой необходимости.Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html
https://ria.ru/20220425/donbass-1784931032.html
https://ria.ru/20220422/feyk-1785003089.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, мариуполь
12:42 25.04.2022 (обновлено: 13:39 25.04.2022)
ВС России и силы ДНР прекращают боевые действия рядом с "Азовсталью"
ВС России с 14:00 мск прекратят боевые действия у "Азовстали" для выхода гражданских
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости.
Российская армия и подразделения Донецкой Народной Республики с 14:00 мск 25 апреля в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия рядом с "Азовсталью", сообщил
начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
Как пояснил генерал, это реакция на продолжающиеся утверждения украинской стороны о том, что на заводе якобы находится мирное население.
Так, подразделения отходят на безопасное расстояние и обеспечивают выход гражданских лиц, в том числе рабочего персонала, женщин и детей в любых направлениях.
"Для выхода мирных жителей из "Азовстали" никаких препятствий нет, за исключением принципиального решения самих киевских властей и командиров националистических формирований продолжать удерживать мирных граждан в качестве живого щита, — добавил Мизинцев.
Российская сторона готова ввести режим тишины, сигналом к началу гуманитарной акции послужат белые флаги, поднятые желающими выйти с предприятия.
Мизинцев добавил, что Россия
проинформировала о своем решении украинскую сторону через вице-премьера Ирину Верещук
.
В минувший четверг Владимир Путин
приказал не штурмовать завод "Азовсталь" в Мариуполе
, чтобы сохранить жизни солдат и офицеров, а вместо этого заблокировать территорию.
По сообщению Минобороны, обстановка в городе нормализовалась. Жители получили возможность свободно передвигаться по улицам, не прячась от обстрелов украинских националистов. Доставляется гуманитарная помощь: продукты, вода и предметы первой необходимости.
Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов
заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов.
Россия начала спецоперацию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.