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Якутск получил сто новых автобусов - РИА Новости, 25.04.2022
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Якутск получил сто новых автобусов
Якутск получил сто новых автобусов - РИА Новости, 25.04.2022
Якутск получил сто новых автобусов
Глава региона Айсен Николаев торжественно передал перевозчикам города Якутска ключи от 100 новых автобусов, приобретенных в честь векового юбилея республики,... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T11:03
2022-04-25T11:03
республика саха (якутия)
общество
евгений григорьев
якутск
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 25 апр – РИА Новости. Глава региона Айсен Николаев торжественно передал перевозчикам города Якутска ключи от 100 новых автобусов, приобретенных в честь векового юбилея республики, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.Автобусы закуплены по региональной программе "100 автобусов к 100-летию ЯАССР". Из федерального бюджета выделено 193 миллиона рублей на субсидию по производству автобусов, 120 миллионов рублей - из бюджета республики для первоначального платежа по лизингу. Из 100 единиц техники 55 марки КАвЗ-4270 LE, 10 - КАвЗ-4238, 35 автобусов - Вектор NEXT 8.8."Сегодняшнее событие - это действительно серьезное обновление автобусного парка города. Город получил сразу 100 автобусов, экологически чистых, работающих на природном газе, приспособленных и для маломобильных граждан, отвечающих тем требованиям, которые сегодня у пассажиров есть к общественному транспорту… Я уверен, что уже в этом году появится и новая система управления транспортом города Якутска, новые маршруты, единый билет", - приводятся слова Николаева.В свою очередь, по словам министра транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимира Сивцева, новые автобусы полностью отечественного производства, на экологически чистом газомоторном топливе, что позволит снизить выброс вредных веществ в атмосферу. "Сегодня именно такого типа автобусы идут по программе министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Мы стали одними из участников… Эти автобусы подходят для наших суровых условий, рассчитаны для работы при низких температурах", - заявил он журналистам.Глава города Якутска Евгений Григорьев рассказал РИА Новости о том, что 10 из полученных автобусов будут ездить на межмуниципальных перевозках, 90 – внутри города, в том числе 35 – в пригородах. В настоящее время в столице республики на городские маршруты выходит ежедневно свыше 280 автобусов. "Надо обновить порядка 300 автобусов. Вот и одну треть, считайте, сегодня обновляем. В результате мы ожидаем улучшения ситуации на автобусных маршрутах и довольные лица горожан", - сказал градоначальник.Ранее сообщалось о том, что в Якутске ведется работа по обновлению общественного транспорта, внедряется современная интеллектуально-транспортная система, а именно перекрестки с динамично управляемыми светофорными объектами, прогноз прибытия общественного транспорта, теплые остановки.
https://ria.ru/20220418/ugol-1784152383.html
https://ria.ru/20220414/natsproekty-1783509929.html
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общество, евгений григорьев, якутск, республика саха (якутия)
11:03 25.04.2022
 
Якутск получил сто новых автобусов

Якутск к столетнему юбилею Якутии получил сто новых автобусов

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкЯкутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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ЯКУТСК, 25 апр – РИА Новости. Глава региона Айсен Николаев торжественно передал перевозчикам города Якутска ключи от 100 новых автобусов, приобретенных в честь векового юбилея республики, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Автобусы закуплены по региональной программе "100 автобусов к 100-летию ЯАССР". Из федерального бюджета выделено 193 миллиона рублей на субсидию по производству автобусов, 120 миллионов рублей - из бюджета республики для первоначального платежа по лизингу. Из 100 единиц техники 55 марки КАвЗ-4270 LE, 10 - КАвЗ-4238, 35 автобусов - Вектор NEXT 8.8.
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"Сегодняшнее событие - это действительно серьезное обновление автобусного парка города. Город получил сразу 100 автобусов, экологически чистых, работающих на природном газе, приспособленных и для маломобильных граждан, отвечающих тем требованиям, которые сегодня у пассажиров есть к общественному транспорту… Я уверен, что уже в этом году появится и новая система управления транспортом города Якутска, новые маршруты, единый билет", - приводятся слова Николаева.
В свою очередь, по словам министра транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимира Сивцева, новые автобусы полностью отечественного производства, на экологически чистом газомоторном топливе, что позволит снизить выброс вредных веществ в атмосферу. "Сегодня именно такого типа автобусы идут по программе министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Мы стали одними из участников… Эти автобусы подходят для наших суровых условий, рассчитаны для работы при низких температурах", - заявил он журналистам.
Глава города Якутска Евгений Григорьев рассказал РИА Новости о том, что 10 из полученных автобусов будут ездить на межмуниципальных перевозках, 90 – внутри города, в том числе 35 – в пригородах. В настоящее время в столице республики на городские маршруты выходит ежедневно свыше 280 автобусов. "Надо обновить порядка 300 автобусов. Вот и одну треть, считайте, сегодня обновляем. В результате мы ожидаем улучшения ситуации на автобусных маршрутах и довольные лица горожан", - сказал градоначальник.
Ранее сообщалось о том, что в Якутске ведется работа по обновлению общественного транспорта, внедряется современная интеллектуально-транспортная система, а именно перекрестки с динамично управляемыми светофорными объектами, прогноз прибытия общественного транспорта, теплые остановки.
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Республика Саха (Якутия)ОбществоЕвгений ГригорьевЯкутскРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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