https://ria.ru/20220424/sk-1785198365.html

СК завел дело после обстрела мирных жителей в Мариуполе со стороны ВСУ

СК завел дело после обстрела мирных жителей в Мариуполе со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.04.2022

СК завел дело после обстрела мирных жителей в Мариуполе со стороны ВСУ

Российские следователи возбудили уголовное дело после обстрела украинскими военными мирных жителей возле ТЦ "Порт-Сити" в Мариуполе в ДНР, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T19:13

2022-04-24T19:13

2022-04-24T19:13

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

мариуполь

следственный комитет россии (ск рф)

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело после обстрела украинскими военными мирных жителей возле ТЦ "Порт-Сити" в Мариуполе в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.В СК РФ добавили, что действия украинских силовиков квалифицируются по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ).По данным следствия, днем 23 апреля украинские силовики произвели массированный прицельный минометный обстрел из тяжелого артиллерийского вооружения, имеющего высокие поражающие свойства, гражданских лиц, собравшихся возле торгового центра "Порт-Сити" на бульваре Шевченко в Мариуполе в ДНР для эвакуации из города. Благодаря профессионализму и слаженным действиям российских военнослужащих, никто из мирных граждан не пострадал."Следственным комитетом работа по фиксации и сбору всех доказательств преступлений киевского режима будет продолжена. Лица, причастные к совершению этих преступлений, будут установлены и обязательно привлечены к уголовной ответственности", - подчеркнули в ведомстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220424/snaryad-1785190989.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, мариуполь, следственный комитет россии (ск рф), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр