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В Нижнем Новгороде загорелась кровля административного здания - РИА Новости, 24.04.2022
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В Нижнем Новгороде загорелась кровля административного здания
В Нижнем Новгороде загорелась кровля административного здания - РИА Новости, 24.04.2022
В Нижнем Новгороде загорелась кровля административного здания
Кровля административного здания в Нижнем Новгороде загорелась на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T17:41
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происшествия
нижний новгород
нижегородская область
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Кровля административного здания в Нижнем Новгороде загорелась на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России."В 16.29 поступило сообщение о пожаре по адресу: Нижегородская область. Город Нижний Новгород, Приокский район, поселок Луч, дом 77. По прибытию первых подразделений было установлено, что происходит горение кровли административного здания на площади 1200 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что информация о погибших и пострадавших не поступала. К тушению пожара привлечены 97 человек и 27 единиц техники.Позже в МЧС сообщили о локализации пожара."В 17.22 локализация пожара", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220423/pozhar-1785125083.html
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происшествия, нижний новгород, нижегородская область
17:41 24.04.2022 (обновлено: 17:55 24.04.2022)
 
В Нижнем Новгороде загорелась кровля административного здания

Кровля административного здания в Нижнем Новгороде горит на площади 1,2 тысячи "квадратов"

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Кровля административного здания в Нижнем Новгороде загорелась на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России.
"В 16.29 поступило сообщение о пожаре по адресу: Нижегородская область. Город Нижний Новгород, Приокский район, поселок Луч, дом 77. По прибытию первых подразделений было установлено, что происходит горение кровли административного здания на площади 1200 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что информация о погибших и пострадавших не поступала. К тушению пожара привлечены 97 человек и 27 единиц техники.
Позже в МЧС сообщили о локализации пожара.
"В 17.22 локализация пожара", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияНижний НовгородНижегородская область
 
 
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