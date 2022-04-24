https://ria.ru/20220424/pozhar-1785190120.html

В Нижнем Новгороде загорелась кровля административного здания

В Нижнем Новгороде загорелась кровля административного здания - РИА Новости, 24.04.2022

В Нижнем Новгороде загорелась кровля административного здания

Кровля административного здания в Нижнем Новгороде загорелась на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T17:41

2022-04-24T17:41

2022-04-24T17:55

происшествия

нижний новгород

нижегородская область

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Кровля административного здания в Нижнем Новгороде загорелась на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России."В 16.29 поступило сообщение о пожаре по адресу: Нижегородская область. Город Нижний Новгород, Приокский район, поселок Луч, дом 77. По прибытию первых подразделений было установлено, что происходит горение кровли административного здания на площади 1200 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что информация о погибших и пострадавших не поступала. К тушению пожара привлечены 97 человек и 27 единиц техники.Позже в МЧС сообщили о локализации пожара."В 17.22 локализация пожара", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220423/pozhar-1785125083.html

нижний новгород

нижегородская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, нижний новгород, нижегородская область