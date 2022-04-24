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СК назвал причину смерти двух человек при пожаре в Приморье - РИА Новости, 24.04.2022
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СК назвал причину смерти двух человек при пожаре в Приморье
СК назвал причину смерти двух человек при пожаре в Приморье - РИА Новости, 24.04.2022
СК назвал причину смерти двух человек при пожаре в Приморье
Два пенсионера погибли при пожаре в жилом доме приморского поселка Шкотово, предварительно, из-за отравления продуктами горения, по факту проводится проверка,... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T10:39
2022-04-24T10:39
происшествия
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 24 апр – РИА Новости. Два пенсионера погибли при пожаре в жилом доме приморского поселка Шкотово, предварительно, из-за отравления продуктами горения, по факту проводится проверка, сообщает СУСК РФ по региону.Ранее спасатели сообщали, что в субботу после пожара в двухквартирном жилом доме в поселке Шкотово обнаружили тела женщины 1942 года рождения и мужчины 1951 года рождения. Пожарные прибыли на место через девять минут после получения сообщения о том, что горит жилой дом. К этому моменту одна из квартир была сильно задымлена, повреждение огнём составило около шести квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На месте работали дознаватели МЧС, следователи регионального следственного комитета и сотрудники МВД России."После пожара в частном доме по улице Комсомольская в Шкотово обнаружены тела 70-летнего мужчины и 79-летней женщины без видимых признаков насильственной смерти. По предварительным данным, смерть людей наступила в результате отравления продуктами горения... По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.Выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, информирует СУСК.
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происшествия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
10:39 24.04.2022
 
СК назвал причину смерти двух человек при пожаре в Приморье

Два пенсионера в Приморье погибли при пожаре в жилом доме, отравившись продуктами горения

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудники полиции возле автомобилей скорой медицинской помощи
Сотрудники полиции возле автомобилей скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудники полиции возле автомобилей скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 24 апр – РИА Новости. Два пенсионера погибли при пожаре в жилом доме приморского поселка Шкотово, предварительно, из-за отравления продуктами горения, по факту проводится проверка, сообщает СУСК РФ по региону.
Ранее спасатели сообщали, что в субботу после пожара в двухквартирном жилом доме в поселке Шкотово обнаружили тела женщины 1942 года рождения и мужчины 1951 года рождения. Пожарные прибыли на место через девять минут после получения сообщения о том, что горит жилой дом. К этому моменту одна из квартир была сильно задымлена, повреждение огнём составило около шести квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На месте работали дознаватели МЧС, следователи регионального следственного комитета и сотрудники МВД России.
"После пожара в частном доме по улице Комсомольская в Шкотово обнаружены тела 70-летнего мужчины и 79-летней женщины без видимых признаков насильственной смерти. По предварительным данным, смерть людей наступила в результате отравления продуктами горения... По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, информирует СУСК.
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ПроисшествияПриморский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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