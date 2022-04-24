https://ria.ru/20220424/pozhar-1785152746.html

СК назвал причину смерти двух человек при пожаре в Приморье

СК назвал причину смерти двух человек при пожаре в Приморье - РИА Новости, 24.04.2022

СК назвал причину смерти двух человек при пожаре в Приморье

Два пенсионера погибли при пожаре в жилом доме приморского поселка Шкотово, предварительно, из-за отравления продуктами горения, по факту проводится проверка,... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T10:39

2022-04-24T10:39

2022-04-24T10:39

происшествия

приморский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 24 апр – РИА Новости. Два пенсионера погибли при пожаре в жилом доме приморского поселка Шкотово, предварительно, из-за отравления продуктами горения, по факту проводится проверка, сообщает СУСК РФ по региону.Ранее спасатели сообщали, что в субботу после пожара в двухквартирном жилом доме в поселке Шкотово обнаружили тела женщины 1942 года рождения и мужчины 1951 года рождения. Пожарные прибыли на место через девять минут после получения сообщения о том, что горит жилой дом. К этому моменту одна из квартир была сильно задымлена, повреждение огнём составило около шести квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На месте работали дознаватели МЧС, следователи регионального следственного комитета и сотрудники МВД России."После пожара в частном доме по улице Комсомольская в Шкотово обнаружены тела 70-летнего мужчины и 79-летней женщины без видимых признаков насильственной смерти. По предварительным данным, смерть людей наступила в результате отравления продуктами горения... По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.Выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, информирует СУСК.

https://ria.ru/20220410/pozhar-1782746134.html

приморский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)