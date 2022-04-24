СК назвал причину смерти двух человек при пожаре в Приморье
Два пенсионера в Приморье погибли при пожаре в жилом доме, отравившись продуктами горения
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудники полиции возле автомобилей скорой медицинской помощи
Сотрудники полиции возле автомобилей скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 24 апр – РИА Новости. Два пенсионера погибли при пожаре в жилом доме приморского поселка Шкотово, предварительно, из-за отравления продуктами горения, по факту проводится проверка, сообщает СУСК РФ по региону.
Ранее спасатели сообщали, что в субботу после пожара в двухквартирном жилом доме в поселке Шкотово обнаружили тела женщины 1942 года рождения и мужчины 1951 года рождения. Пожарные прибыли на место через девять минут после получения сообщения о том, что горит жилой дом. К этому моменту одна из квартир была сильно задымлена, повреждение огнём составило около шести квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На месте работали дознаватели МЧС, следователи регионального следственного комитета и сотрудники МВД России.
"После пожара в частном доме по улице Комсомольская в Шкотово обнаружены тела 70-летнего мужчины и 79-летней женщины без видимых признаков насильственной смерти. По предварительным данным, смерть людей наступила в результате отравления продуктами горения... По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, информирует СУСК.
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