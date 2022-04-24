https://ria.ru/20220424/pogoda-1785165841.html
Жителей Центральной России предупредили о снеге в последнюю неделю апреля
Жителей Центральной России предупредили о снеге в последнюю неделю апреля - РИА Новости, 24.04.2022
Жителей Центральной России предупредили о снеге в последнюю неделю апреля
В Центральной России в последнюю неделю апреля возможен снег и заморозки, рассказал РИА Новости синоптик центра "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T13:15
2022-04-24T13:15
2022-04-24T14:06
общество
погода
россия
евгений тишковец
центр "фобос"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100683/08/1006830818_0:219:2863:1829_1920x0_80_0_0_fecefddd0629ecd78ebeb61140702064.jpg
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В Центральной России в последнюю неделю апреля возможен снег и заморозки, рассказал РИА Новости синоптик центра "Фобос" Евгений Тишковец."Финальный аккорд апреля в Центральной России ожидается холодным! Если начало недели порадует жителей региона майским теплом, когда в дневные часы, даже в условиях скоротечных дождей, столбики термометров будут подниматься до плюс 13 — плюс 18 градусов, то с середины недели начнется вторжение полярного воздуха с температурным фоном на шесть-семь градусов ниже положенной нормы", — сказал он.По словам специалиста, если 27 апреля будет от восьми до 13 градусов тепла, то следующей ночью температура опустится до минус двух — плюс трех, а днем будет от двух до семи выше нуля. Это многолетние показатели конца марта — начала апреля, отметил Тишковец.Кроме того, ожидается небольшой дождь, может пойти и мокрый снег, но без формирования снежного покрова. В пятницу, 29 апреля, станет еще холодней: утром от минус четырех до плюс одного, а днем — до 6-11 градусов тепла.В выходные дожди продолжатся, хотя станет на несколько градусов теплее. Тем не менее погода пока не сумеет вернуться в климатическое русло, заключил Тишковец.
https://ria.ru/20220421/temperatura-1784658159.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100683/08/1006830818_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_27334f006cf9b33cc30599bbfb96f0e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, погода, россия, евгений тишковец, центр "фобос"
13:15 24.04.2022 (обновлено: 14:06 24.04.2022)
Жителей Центральной России предупредили о снеге в последнюю неделю апреля
Синоптик Тишковец предупредил о заморозках в Центральной России в последнюю неделю апреля
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В Центральной России в последнюю неделю апреля возможен снег и заморозки, рассказал РИА Новости синоптик центра "Фобос" Евгений Тишковец.
"Финальный аккорд апреля в Центральной России ожидается холодным! Если начало недели порадует жителей региона майским теплом, когда в дневные часы, даже в условиях скоротечных дождей, столбики термометров будут подниматься до плюс 13 — плюс 18 градусов, то с середины недели начнется вторжение полярного воздуха с температурным фоном на шесть-семь градусов ниже положенной нормы", — сказал он.
По словам специалиста, если 27 апреля будет от восьми до 13 градусов тепла, то следующей ночью температура опустится до минус двух — плюс трех, а днем будет от двух до семи выше нуля. Это многолетние показатели конца марта — начала апреля, отметил Тишковец
.
Кроме того, ожидается небольшой дождь, может пойти и мокрый снег, но без формирования снежного покрова. В пятницу, 29 апреля, станет еще холодней: утром от минус четырех до плюс одного, а днем — до 6-11 градусов тепла.
В выходные дожди продолжатся, хотя станет на несколько градусов теплее. Тем не менее погода
пока не сумеет вернуться в климатическое русло, заключил Тишковец.