Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 24.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220424/pogoda-1785147188.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 24.04.2022
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачная погода, временами дождь ожидаются в Москве в воскресенье, температура воздуха будет до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T09:26
2022-04-24T09:26
общество
москва
московская область (подмосковье)
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751035159_0:426:2883:2048_1920x0_80_0_0_fb03279c3a2c4058d35d3271c50fc7b3.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Облачная погода, временами дождь ожидаются в Москве в воскресенье, температура воздуха будет до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода сегодня в Москве обусловится влиянием наступающего с запада северо-атлантического циклона и связанного с ним атмосферного фронта окклюзии, поэтому погода берёт курс на ухудшение, будет облачно, временами дождь, но преимущественно это вторая половина дня и особенно вечером, там будут существенные осадки. Температура в столице плюс 12-14 градусов, в Подмосковье плюс 10-15, это точь-в-точь соответствует климатической норме последней декаде апреля", - сообщил Тишковец.Синоптик также сообщил, что ветер будет юго-восточный, 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет слабо падать составит 744 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20220421/temperatura-1784658159.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751035159_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_3e40afebf3c9418af71f5ecabee8c522.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, московская область (подмосковье), погода
09:26 24.04.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Синоптик "Фобоса" Тишковец: дождь и до 14 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Дождь в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Облачная погода, временами дождь ожидаются в Москве в воскресенье, температура воздуха будет до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погода сегодня в Москве обусловится влиянием наступающего с запада северо-атлантического циклона и связанного с ним атмосферного фронта окклюзии, поэтому погода берёт курс на ухудшение, будет облачно, временами дождь, но преимущественно это вторая половина дня и особенно вечером, там будут существенные осадки. Температура в столице плюс 12-14 градусов, в Подмосковье плюс 10-15, это точь-в-точь соответствует климатической норме последней декаде апреля", - сообщил Тишковец.
Синоптик также сообщил, что ветер будет юго-восточный, 4-9 метров в секунду.
Атмосферное давление будет слабо падать составит 744 миллиметра ртутного столба.
Люди в одном из парков Москвы - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 11:25
Синоптики анонсировали потепление в Москве до плюс 20 градусов
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Погода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала