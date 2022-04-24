https://ria.ru/20220424/pogoda-1785147188.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 24.04.2022

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Облачная погода, временами дождь ожидаются в Москве в воскресенье, температура воздуха будет до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T09:26

2022-04-24T09:26

2022-04-24T09:26

общество

москва

московская область (подмосковье)

погода

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Облачная погода, временами дождь ожидаются в Москве в воскресенье, температура воздуха будет до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода сегодня в Москве обусловится влиянием наступающего с запада северо-атлантического циклона и связанного с ним атмосферного фронта окклюзии, поэтому погода берёт курс на ухудшение, будет облачно, временами дождь, но преимущественно это вторая половина дня и особенно вечером, там будут существенные осадки. Температура в столице плюс 12-14 градусов, в Подмосковье плюс 10-15, это точь-в-точь соответствует климатической норме последней декаде апреля", - сообщил Тишковец.Синоптик также сообщил, что ветер будет юго-восточный, 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет слабо падать составит 744 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20220421/temperatura-1784658159.html

москва

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), погода