https://ria.ru/20220424/paskha-1785172428.html

Патриарх Кирилл поздравил Путина с праздником Христова Воскресения

Патриарх Кирилл поздравил Путина с праздником Христова Воскресения - РИА Новости, 24.04.2022

Патриарх Кирилл поздравил Путина с праздником Христова Воскресения

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина и российских государственных деятелей с праздником Светлого Христова... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T14:33

2022-04-24T14:33

2022-04-24T14:33

религия

русская православная церковь

пасха

московский патриархат

владимир путин

патриарх кирилл (владимир гундяев)

россия

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина и российских государственных деятелей с праздником Светлого Христова Воскресения, выразив благодарность за соработничество с Русской православной церковью, предстоятель РПЦ отметил, что церковь призывает верующих "к совершению добрых дел во благо ближних своих и во славу Отечества"."Примите сердечные поздравления с великим и жизнеутверждающим праздником Святой Пасхи. Делясь пасхальной вестью и свидетельствуя о единстве в вере миллионов христиан, Церковь призывает своих чад к совершению добрых дел во благо ближних своих и во славу Отечества", - говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви.Патриарх выразил признательность президенту за неизменное внимание к служению Русской православной церкви, за поддержку ее культурных, образовательных и иных социально значимых инициатив."Надеюсь, что плодотворное сотрудничество Московского Патриархата с органами государственной власти и общественными институтами будет и впредь способствовать сбережению и консолидации народа, нравственному и патриотическому воспитанию молодежи, созиданию мира и гражданского согласия, сохранению богатого исторического, духовного и культурного наследия нашей страны", - говорится в поздравлении патриарха.Предстоятель Русской православной церкви также поздравил премьер-министра РФ Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина, выразив им благодарность за вклад в развитие соработничества правительства РФ и московских властей с РПЦ.

https://ria.ru/20220418/paskha-1784063287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

русская православная церковь, пасха, московский патриархат, владимир путин, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия