https://ria.ru/20220424/paskha-1785160391.html

Беженцы из Кременной в ЛНР рассказали о том, что загадали на Пасху

Беженцы из Кременной в ЛНР рассказали о том, что загадали на Пасху - РИА Новости, 24.04.2022

Беженцы из Кременной в ЛНР рассказали о том, что загадали на Пасху

Луганские волонтеры доставили пасхальные куличи беженцам из Кременной, а те рассказали, что на Пасху загадывают скорее вернуться домой, но пока что там слишком... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T12:22

2022-04-24T12:22

2022-04-24T15:28

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СВАТОВО (ЛНР), 24 апр - РИА Новости. Луганские волонтеры доставили пасхальные куличи беженцам из Кременной, а те рассказали, что на Пасху загадывают скорее вернуться домой, но пока что там слишком опасно, передаёт корреспондент РИА Новости.Большое количество беженцев из Кременной и соседних городов - Рубежного, Лисичанска - живет на стадионе в городе Сватово. Это ближайший к линии фронта безопасный город. Утром в воскресенье на стадион доставили освящённые куличи."А я уже думала, что Пасха будет постной. Сами мы паски (так здесь называют куличи, - ред.) купить не можем - денег у нас нет, а украинские банковские карточки не работают", - рассказала РИА Новости одна из беженок.Как и ее соседки, она бежала из города Кременная, где шли жёстокие бои. Сейчас город находится под контролем ЛНР, однако возвращаться туда слишком опасно: отступающие украинские силовики продолжают его обстреливать, а на улицах много неразорвавшихся снарядов и мин."Больше всего мы мечтаем и желаем друг другу поскорее вернуться домой. Ждём разрешение на это", - говорит ещё одна обитательница лагеря.А вот семье Слободчуков - мама, папа и двое детей - возвращаться некуда. При обстреле со стороны украинских военных их дом сгорел."Чудом никто не пострадал. Прыгнули в машину и уехали", - вспоминает супруга. Праздник они встречают с надеждой."Надеемся, что республика поможет нам с жильем", - говорят погорельцы.

https://ria.ru/20220424/sluzhba-1785137106.html

рубежное

лисичанск

сватово

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Условия проживания жителей Кременной Жители освобожденной Кременной (под контролем ЛНР) пока еще опасаются возвращаться из бомбоубежищ домой. Они показали РИА Новости, в каких условиях живут. 2022-04-24T12:22 true PT2M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, пасха, рубежное, лисичанск, сватово, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, лнр, религия