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Беженцы из Кременной в ЛНР рассказали о том, что загадали на Пасху - РИА Новости, 24.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220424/paskha-1785160391.html
Беженцы из Кременной в ЛНР рассказали о том, что загадали на Пасху
Беженцы из Кременной в ЛНР рассказали о том, что загадали на Пасху - РИА Новости, 24.04.2022
Беженцы из Кременной в ЛНР рассказали о том, что загадали на Пасху
Луганские волонтеры доставили пасхальные куличи беженцам из Кременной, а те рассказали, что на Пасху загадывают скорее вернуться домой, но пока что там слишком... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T12:22
2022-04-24T15:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
пасха
рубежное
лисичанск
сватово
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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СВАТОВО (ЛНР), 24 апр - РИА Новости. Луганские волонтеры доставили пасхальные куличи беженцам из Кременной, а те рассказали, что на Пасху загадывают скорее вернуться домой, но пока что там слишком опасно, передаёт корреспондент РИА Новости.Большое количество беженцев из Кременной и соседних городов - Рубежного, Лисичанска - живет на стадионе в городе Сватово. Это ближайший к линии фронта безопасный город. Утром в воскресенье на стадион доставили освящённые куличи."А я уже думала, что Пасха будет постной. Сами мы паски (так здесь называют куличи, - ред.) купить не можем - денег у нас нет, а украинские банковские карточки не работают", - рассказала РИА Новости одна из беженок.Как и ее соседки, она бежала из города Кременная, где шли жёстокие бои. Сейчас город находится под контролем ЛНР, однако возвращаться туда слишком опасно: отступающие украинские силовики продолжают его обстреливать, а на улицах много неразорвавшихся снарядов и мин."Больше всего мы мечтаем и желаем друг другу поскорее вернуться домой. Ждём разрешение на это", - говорит ещё одна обитательница лагеря.А вот семье Слободчуков - мама, папа и двое детей - возвращаться некуда. При обстреле со стороны украинских военных их дом сгорел."Чудом никто не пострадал. Прыгнули в машину и уехали", - вспоминает супруга. Праздник они встречают с надеждой."Надеемся, что республика поможет нам с жильем", - говорят погорельцы.
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рубежное
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Условия проживания жителей Кременной
Жители освобожденной Кременной (под контролем ЛНР) пока еще опасаются возвращаться из бомбоубежищ домой. Они показали РИА Новости, в каких условиях живут.
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в мире, пасха, рубежное, лисичанск, сватово, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, лнр, религия
12:22 24.04.2022 (обновлено: 15:28 24.04.2022)
 
Беженцы из Кременной в ЛНР рассказали о том, что загадали на Пасху

"Хотим вернуться домой": беженцы из Кременной в ЛНР рассказали, что загадали на Пасху

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкПасхальные куличи
Пасхальные куличи - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
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Пасхальные куличи. Архивное фото
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СВАТОВО (ЛНР), 24 апр - РИА Новости. Луганские волонтеры доставили пасхальные куличи беженцам из Кременной, а те рассказали, что на Пасху загадывают скорее вернуться домой, но пока что там слишком опасно, передаёт корреспондент РИА Новости.
Большое количество беженцев из Кременной и соседних городов - Рубежного, Лисичанска - живет на стадионе в городе Сватово. Это ближайший к линии фронта безопасный город. Утром в воскресенье на стадион доставили освящённые куличи.
"А я уже думала, что Пасха будет постной. Сами мы паски (так здесь называют куличи, - ред.) купить не можем - денег у нас нет, а украинские банковские карточки не работают", - рассказала РИА Новости одна из беженок.
Как и ее соседки, она бежала из города Кременная, где шли жёстокие бои. Сейчас город находится под контролем ЛНР, однако возвращаться туда слишком опасно: отступающие украинские силовики продолжают его обстреливать, а на улицах много неразорвавшихся снарядов и мин.
Пасхальная ночная служба в городе Счастье - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
Вчера, 03:55Религия
В ЛНР прихожане пришли на пасхальные ночные службы
"Больше всего мы мечтаем и желаем друг другу поскорее вернуться домой. Ждём разрешение на это", - говорит ещё одна обитательница лагеря.
А вот семье Слободчуков - мама, папа и двое детей - возвращаться некуда. При обстреле со стороны украинских военных их дом сгорел.
"Чудом никто не пострадал. Прыгнули в машину и уехали", - вспоминает супруга. Праздник они встречают с надеждой.
"Надеемся, что республика поможет нам с жильем", - говорят погорельцы.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреПасхаРубежноеЛисичанскСватовоПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНРЛНРРелигия
 
 
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