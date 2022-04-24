https://ria.ru/20220424/moskva-1785171689.html

В Москве безопасность в пасхальную ночь обеспечивали более 550 пожарных

В Москве безопасность в пасхальную ночь обеспечивали более 550 пожарных - РИА Новости, 24.04.2022

В Москве безопасность в пасхальную ночь обеспечивали более 550 пожарных

В пасхальную ночь в Москве пожарную безопасность праздничных богослужений обеспечивали более 550 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона столицы и более 200 РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T14:24

2022-04-24T14:24

2022-04-24T14:24

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В пасхальную ночь в Москве пожарную безопасность праздничных богослужений обеспечивали более 550 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона столицы и более 200 добровольных пожарных, происшествий не было, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Прошедшей ночью пожарную безопасность праздничных богослужений обеспечивали более 550 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона столицы и более 200 добровольных пожарных", - говорится в сообщении.Все мероприятия прошли в штатном режиме, происшествий не допущено.

https://ria.ru/20220418/paskha-1784063287.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, пасха, москва