https://ria.ru/20220424/moskva-1785171689.html
В Москве безопасность в пасхальную ночь обеспечивали более 550 пожарных
В Москве безопасность в пасхальную ночь обеспечивали более 550 пожарных - РИА Новости, 24.04.2022
В Москве безопасность в пасхальную ночь обеспечивали более 550 пожарных
В пасхальную ночь в Москве пожарную безопасность праздничных богослужений обеспечивали более 550 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона столицы и более 200 РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T14:24
2022-04-24T14:24
2022-04-24T14:24
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В пасхальную ночь в Москве пожарную безопасность праздничных богослужений обеспечивали более 550 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона столицы и более 200 добровольных пожарных, происшествий не было, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Прошедшей ночью пожарную безопасность праздничных богослужений обеспечивали более 550 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона столицы и более 200 добровольных пожарных", - говорится в сообщении.Все мероприятия прошли в штатном режиме, происшествий не допущено.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, пасха, москва
В Москве безопасность в пасхальную ночь обеспечивали более 550 пожарных
Более 550 пожарных обеспечивали безопасность в пасхальную ночь в Москве