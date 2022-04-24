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В Москве безопасность в пасхальную ночь обеспечивали более 550 пожарных - РИА Новости, 24.04.2022
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В Москве безопасность в пасхальную ночь обеспечивали более 550 пожарных
В Москве безопасность в пасхальную ночь обеспечивали более 550 пожарных - РИА Новости, 24.04.2022
В Москве безопасность в пасхальную ночь обеспечивали более 550 пожарных
В пасхальную ночь в Москве пожарную безопасность праздничных богослужений обеспечивали более 550 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона столицы и более 200 РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T14:24
2022-04-24T14:24
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пасха
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В пасхальную ночь в Москве пожарную безопасность праздничных богослужений обеспечивали более 550 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона столицы и более 200 добровольных пожарных, происшествий не было, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Прошедшей ночью пожарную безопасность праздничных богослужений обеспечивали более 550 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона столицы и более 200 добровольных пожарных", - говорится в сообщении.Все мероприятия прошли в штатном режиме, происшествий не допущено.
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городское хозяйство москвы, пасха, москва
14:24 24.04.2022
 
В Москве безопасность в пасхальную ночь обеспечивали более 550 пожарных

Более 550 пожарных обеспечивали безопасность в пасхальную ночь в Москве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на храм Христа Спасителя в Москве
Вид на храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вид на храм Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В пасхальную ночь в Москве пожарную безопасность праздничных богослужений обеспечивали более 550 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона столицы и более 200 добровольных пожарных, происшествий не было, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Прошедшей ночью пожарную безопасность праздничных богослужений обеспечивали более 550 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона столицы и более 200 добровольных пожарных", - говорится в сообщении.
Все мероприятия прошли в штатном режиме, происшествий не допущено.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПасхаМосква
 
 
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