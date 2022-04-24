https://ria.ru/20220424/koronavirus-1785163124.html
В Москве госпитализировали 134 пациента с коронавирусом за сутки
В Москве госпитализировали 134 пациента с коронавирусом за сутки - РИА Новости, 24.04.2022
В Москве госпитализировали 134 пациента с коронавирусом за сутки
За последние сутки в Москве выявлено 584 случая COVID-19, умерли 18 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T12:45
2022-04-24T12:45
2022-04-24T12:45
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 584 случая COVID-19, умерли 18 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 584, госпитализировано - 134 человек, выздоровело - 447 человек, 18 человек умерло за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 602 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве был выявлен 2 757 421 случаев коронавируса, выздоровели 2 564 838 человек, умерли 43 138 человек.
https://ria.ru/20220420/profilaktika-1784430649.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве госпитализировали 134 пациента с коронавирусом за сутки
В Москве выявили 584 новых случая коронавируса, умерли 18 человек