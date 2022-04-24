https://ria.ru/20220424/frantsiya-1785180313.html
Эксперт предсказал рост социальной напряженности в случае победы Макрона
Эксперт предсказал рост социальной напряженности в случае победы Макрона - РИА Новости, 24.04.2022
Эксперт предсказал рост социальной напряженности в случае победы Макрона
В случае победы на президентских выборах во Франции действующего президента Эммануэля Макрона страна может столкнуться с ростом социальной напряженности,... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T16:02
2022-04-24T16:02
2022-04-24T16:02
в мире
франция
эммануэль макрон
марин ле пен
выборы президента франции — 2022
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ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. В случае победы на президентских выборах во Франции действующего президента Эммануэля Макрона страна может столкнуться с ростом социальной напряженности, считает французский эксперт, глава аналитического центра "Институт свобод" Шарль Гав (Charles Gave).Во Франции в воскресенье проходит второй и решающий тур президентских выборов. За право возглавить государство на следующие пять лет борются нынешний президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которые второй раз подряд сталкиваются во втором туре."Наименее опасный вариант - это победа на выборах Марин Ле Пен. Это возможно, если многочисленные избиратели Ле Пен в провинциях, воздержавшиеся от голосования в предыдущем туре, в это воскресенье все-таки решат проголосовать. Победа Ле Пен положит конец монополии власти 35% избирателей из числа городской буржуазии, голосующей за Макрона. Если этого не произойдет, то назревающий спад уровня жизни французов сделает ситуацию взрывоопасной", - сказал эксперт РИА Новости.По его словам, Макрон проводит политику именно в интересах трети избирателей, остальные - сторонники крайне левых и крайне правых партий - могут считать, что они не имеют должного представительства во власти.Ранее французские СМИ опубликовали данные опроса, проведенного до выборов, согласно которым 58% избирателей во Франции больше всего обеспокоены покупательной способностью.
https://ria.ru/20220424/frantsiya-1785161458.html
https://ria.ru/20220424/makron-1785070734.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, эммануэль макрон, марин ле пен, выборы президента франции — 2022
Эксперт предсказал рост социальной напряженности в случае победы Макрона
Аналитик Гав ожидает роста социальной напряженности во Франции в случае победы Макрона
ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. В случае победы на президентских выборах во Франции действующего президента Эммануэля Макрона страна может столкнуться с ростом социальной напряженности, считает французский эксперт, глава аналитического центра "Институт свобод" Шарль Гав (Charles Gave).
Во Франции в воскресенье проходит второй и решающий тур президентских выборов. За право возглавить государство на следующие пять лет борются нынешний президент Эммануэль Макрон
и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен
, которые второй раз подряд сталкиваются во втором туре.
"Наименее опасный вариант - это победа на выборах Марин Ле Пен. Это возможно, если многочисленные избиратели Ле Пен в провинциях, воздержавшиеся от голосования в предыдущем туре, в это воскресенье все-таки решат проголосовать. Победа Ле Пен положит конец монополии власти 35% избирателей из числа городской буржуазии, голосующей за Макрона. Если этого не произойдет, то назревающий спад уровня жизни французов сделает ситуацию взрывоопасной", - сказал эксперт РИА Новости.
По его словам, Макрон проводит политику именно в интересах трети избирателей, остальные - сторонники крайне левых и крайне правых партий - могут считать, что они не имеют должного представительства во власти.
Ранее французские СМИ опубликовали данные опроса, проведенного до выборов, согласно которым 58% избирателей во Франции
больше всего обеспокоены покупательной способностью.