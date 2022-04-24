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Марин Ле Пен проголосовала во втором туре президентских выборов во Франции
Марин Ле Пен проголосовала во втором туре президентских выборов во Франции - РИА Новости, 24.04.2022
Марин Ле Пен проголосовала во втором туре президентских выборов во Франции
Кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен проголосовала во втором туре президентских выборов. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T13:36
2022-04-24T13:36
2022-04-24T13:36
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ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен проголосовала во втором туре президентских выборов."Проголосовала", - написала Ле Пен в своем Twitter.Кандидат от "Национального объединения" сделала свой выбор на избирательном участке в коммуне Энем-Бомон в северном регионе Па-де-Кале.Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени (9.00 мск) в воскресенье во Франции, где проходит второй и решающий тур президентских выборов. За право возглавить государство на следующие пять лет борются нынешний президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.По данным МВД Франции по состоянию на 12.00 по местному времени (13.00 мск), явка составила 26,41%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, марин ле пен, эммануэль макрон, франция, выборы президента франции — 2022
Марин Ле Пен проголосовала во втором туре президентских выборов во Франции
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен проголосовала во втором туре выборов