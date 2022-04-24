https://ria.ru/20220424/frantsiya-1785166865.html
Явка во втором туре президентских выборов во Франции превысила 25 процентов
Явка во втором туре президентских выборов во Франции превысила 25 процентов - РИА Новости, 24.04.2022
Явка во втором туре президентских выборов во Франции превысила 25 процентов
Явка во втором туре президентских выборов во Франции к полудню превысила 25 процентов, сообщает МВД. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T13:28
2022-04-24T13:28
2022-04-24T14:02
в мире
франция
выборы президента франции — 2022
эммануэль макрон
марин ле пен
министерство внутренних дел франции
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ПАРИЖ, 24 апр — РИА Новости. Явка во втором туре президентских выборов во Франции к полудню превысила 25 процентов, сообщает МВД.Так, к 12:00 по парижскому времени (13:00 мск) в голосовании приняли участие 26,41 процента избирателей.Это ниже, чем во время трех предыдущих избирательных кампаний: в 2017 году во втором туре к этому часу проголосовали 28,23 процента французов, в 2012-м — 30,66 процента, а 2007-м — 34,11.В большинстве коммун избирательные участки будут работать до 20:00 мск, а в больших городах — Париже, Лионе, Марселе, Ницце, Бордо, Тулузе и других — до 21:00 мск.Первый тур выборов прошел 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Большинство голосов, как и в 2017 году, набрали нынешний президент Эммануэль Макрон (27,84 процента) и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен (23,15 процента).Президента Франции избирают на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. В выборах могут принять участие около 49 миллионов избирателей.
https://ria.ru/20220424/makron-1785070734.html
https://ria.ru/20220410/vybory-1782531032.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, выборы президента франции — 2022, эммануэль макрон, марин ле пен, министерство внутренних дел франции
13:28 24.04.2022 (обновлено: 14:02 24.04.2022)
Явка во втором туре президентских выборов во Франции превысила 25 процентов
Явка во втором туре президентских выборов во Франции на 13:00 мск составила 26,41 процента