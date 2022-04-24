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Французы активно голосуют на выборах президента - РИА Новости, 24.04.2022
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Французы активно голосуют на выборах президента
Французы активно голосуют на выборах президента - РИА Новости, 24.04.2022
Французы активно голосуют на выборах президента
Французы в Париже с самого утра приходят на избирательные участки голосовать за будущего президента страны, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T12:32
2022-04-24T15:05
в мире
франция
выборы президента франции — 2022
эммануэль макрон
марин ле пен
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ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Французы в Париже с самого утра приходят на избирательные участки голосовать за будущего президента страны, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени (9.00 мск) в воскресенье во Франции, где проходит второй и решающий тур президентских выборов. За право возглавить государство на следующие пять лет борются нынешний президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.На нескольких участках в Париже, где побывал корреспондент РИА Новости, с самого утра люди выстраиваются в очереди, чтобы проголосовать за президента Республики. На некоторых участках порядок обеспечивают немногочисленные сотрудники полиции. Обстановка сохраняется спокойная.Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. В выборах могут принять участие около 49 миллионов избирателей. Голосование проходят в два тура, первый прошел 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов.Во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. Согласно данным французского МВД, действующий президент набрал 27,84% голосов, лидер "Национального объединения" - 23,15%.
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в мире, франция, выборы президента франции — 2022, эммануэль макрон, марин ле пен
12:32 24.04.2022 (обновлено: 15:05 24.04.2022)
 
Французы активно голосуют на выборах президента

Французы выстраиваются в очереди к участкам во втором туре президентских выборов

© Sputnik / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЛюди на избирательном участке в Париже в день голосования на выборах президента Франции
Люди на избирательном участке в Париже в день голосования на выборах президента Франции - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© Sputnik / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
Люди на избирательном участке в Париже в день голосования на выборах президента Франции
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ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Французы в Париже с самого утра приходят на избирательные участки голосовать за будущего президента страны, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени (9.00 мск) в воскресенье во Франции, где проходит второй и решающий тур президентских выборов. За право возглавить государство на следующие пять лет борются нынешний президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
На нескольких участках в Париже, где побывал корреспондент РИА Новости, с самого утра люди выстраиваются в очереди, чтобы проголосовать за президента Республики. На некоторых участках порядок обеспечивают немногочисленные сотрудники полиции. Обстановка сохраняется спокойная.
Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. В выборах могут принять участие около 49 миллионов избирателей. Голосование проходят в два тура, первый прошел 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов.
Во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. Согласно данным французского МВД, действующий президент набрал 27,84% голосов, лидер "Национального объединения" - 23,15%.
Женщина проходит мимо предвыборных плакатов кандидатов в президенты Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен в Англе - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
08:00
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В миреФранцияВыборы президента Франции — 2022Эммануэль МакронМарин Ле Пен
 
 
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