https://ria.ru/20220424/frantsiya-1785161458.html
Французы активно голосуют на выборах президента
Французы активно голосуют на выборах президента - РИА Новости, 24.04.2022
Французы активно голосуют на выборах президента
Французы в Париже с самого утра приходят на избирательные участки голосовать за будущего президента страны, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T12:32
2022-04-24T12:32
2022-04-24T15:05
в мире
франция
выборы президента франции — 2022
эммануэль макрон
марин ле пен
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ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Французы в Париже с самого утра приходят на избирательные участки голосовать за будущего президента страны, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени (9.00 мск) в воскресенье во Франции, где проходит второй и решающий тур президентских выборов. За право возглавить государство на следующие пять лет борются нынешний президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.На нескольких участках в Париже, где побывал корреспондент РИА Новости, с самого утра люди выстраиваются в очереди, чтобы проголосовать за президента Республики. На некоторых участках порядок обеспечивают немногочисленные сотрудники полиции. Обстановка сохраняется спокойная.Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. В выборах могут принять участие около 49 миллионов избирателей. Голосование проходят в два тура, первый прошел 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов.Во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. Согласно данным французского МВД, действующий президент набрал 27,84% голосов, лидер "Национального объединения" - 23,15%.
https://ria.ru/20220424/makron-1785070734.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, выборы президента франции — 2022, эммануэль макрон, марин ле пен
12:32 24.04.2022 (обновлено: 15:05 24.04.2022)
Французы активно голосуют на выборах президента
Французы выстраиваются в очереди к участкам во втором туре президентских выборов
ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Французы в Париже с самого утра приходят на избирательные участки голосовать за будущего президента страны, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени (9.00 мск) в воскресенье во Франции, где проходит второй и решающий тур президентских выборов. За право возглавить государство на следующие пять лет борются нынешний президент Эммануэль Макрон
и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен
.
На нескольких участках в Париже, где побывал корреспондент РИА Новости, с самого утра люди выстраиваются в очереди, чтобы проголосовать за президента Республики. На некоторых участках порядок обеспечивают немногочисленные сотрудники полиции. Обстановка сохраняется спокойная.
Президент Франции
избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. В выборах могут принять участие около 49 миллионов избирателей. Голосование проходят в два тура, первый прошел 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов.
Во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. Согласно данным французского МВД, действующий президент набрал 27,84% голосов, лидер "Национального объединения" - 23,15%.