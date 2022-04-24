https://ria.ru/20220424/frantsiya-1785145542.html

Во Франции началось голосование на выборах президента

Во Франции началось голосование на выборах президента - РИА Новости, 24.04.2022

Во Франции началось голосование на выборах президента

Во Франции началось голосование во втором, решающем туре выборов президента. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T09:03

2022-04-24T09:03

2022-04-24T09:44

в мире

франция

выборы президента франции — 2022

эммануэль макрон

марин ле пен

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ПАРИЖ, 24 апр — РИА Новости. Во Франции началось голосование во втором, решающем туре выборов президента.Избирательные участки открылись в 09:00 мск. В большинстве коммун они будут работать до 20:00 мск, а в больших городах — Париже, Лионе, Марселе, Ницце, Бордо, Тулузе и других — до 21:00 мск.Первый тур выборов прошел 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Теперь за право возглавить государство борются нынешний президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Они уже сталкивались во втором туре в 2017 году, тогда Ле Пен уступила Макрону.В этот раз победу также прочат Макрону. Как следует из опроса OpinionWay-Kea Partners, проведенного для издания Echos, действующий президент наберет 57 процентов голосов, а его соперница — 43.Конституционный совет Франции должен объявить официальные результаты выборов 27 или 28 апреля.Президента Франции избирают на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. В выборах могут принять участие около 49 миллионов избирателей.Как ожидается, инаугурация состоится между объявлением окончательных результатов и 14 мая, когда истечет мандат нынешнего главы государства.

https://ria.ru/20220424/makron-1785070734.html

https://ria.ru/20220410/vybory-1782531032.html

франция

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, франция, выборы президента франции — 2022, эммануэль макрон, марин ле пен