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Во Франции началось голосование на выборах президента - РИА Новости, 24.04.2022
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Во Франции началось голосование на выборах президента
Во Франции началось голосование на выборах президента - РИА Новости, 24.04.2022
Во Франции началось голосование на выборах президента
Во Франции началось голосование во втором, решающем туре выборов президента. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T09:03
2022-04-24T09:44
в мире
франция
выборы президента франции — 2022
эммануэль макрон
марин ле пен
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ПАРИЖ, 24 апр — РИА Новости. Во Франции началось голосование во втором, решающем туре выборов президента.Избирательные участки открылись в 09:00 мск. В большинстве коммун они будут работать до 20:00 мск, а в больших городах — Париже, Лионе, Марселе, Ницце, Бордо, Тулузе и других — до 21:00 мск.Первый тур выборов прошел 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Теперь за право возглавить государство борются нынешний президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Они уже сталкивались во втором туре в 2017 году, тогда Ле Пен уступила Макрону.В этот раз победу также прочат Макрону. Как следует из опроса OpinionWay-Kea Partners, проведенного для издания Echos, действующий президент наберет 57 процентов голосов, а его соперница — 43.Конституционный совет Франции должен объявить официальные результаты выборов 27 или 28 апреля.Президента Франции избирают на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. В выборах могут принять участие около 49 миллионов избирателей.Как ожидается, инаугурация состоится между объявлением окончательных результатов и 14 мая, когда истечет мандат нынешнего главы государства.
https://ria.ru/20220424/makron-1785070734.html
https://ria.ru/20220410/vybory-1782531032.html
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в мире, франция, выборы президента франции — 2022, эммануэль макрон, марин ле пен
09:03 24.04.2022 (обновлено: 09:44 24.04.2022)
 
Во Франции началось голосование на выборах президента

Голосование во втором туре президентских выборов началось во Франции

© AP Photo / Ludovic MarinТрансляция дебатов Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен
Трансляция дебатов Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© AP Photo / Ludovic Marin
Трансляция дебатов Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 24 апр — РИА Новости. Во Франции началось голосование во втором, решающем туре выборов президента.
Избирательные участки открылись в 09:00 мск. В большинстве коммун они будут работать до 20:00 мск, а в больших городах — Париже, Лионе, Марселе, Ницце, Бордо, Тулузе и других — до 21:00 мск.
Женщина проходит мимо предвыборных плакатов кандидатов в президенты Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен в Англе - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
08:00
Макрон или Ле Пен: какое будущее выберут французы
Первый тур выборов прошел 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Теперь за право возглавить государство борются нынешний президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Они уже сталкивались во втором туре в 2017 году, тогда Ле Пен уступила Макрону.
В этот раз победу также прочат Макрону. Как следует из опроса OpinionWay-Kea Partners, проведенного для издания Echos, действующий президент наберет 57 процентов голосов, а его соперница — 43.
Конституционный совет Франции должен объявить официальные результаты выборов 27 или 28 апреля.
Президента Франции избирают на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. В выборах могут принять участие около 49 миллионов избирателей.
Как ожидается, инаугурация состоится между объявлением окончательных результатов и 14 мая, когда истечет мандат нынешнего главы государства.
Подготовка избирательного участка к предстоящим президентским выборам во Франции - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
10 апреля, 00:11
Процедура выборов президента Франции
 
В миреФранцияВыборы президента Франции — 2022Эммануэль МакронМарин Ле Пен
 
 
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