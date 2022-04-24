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Финляндия временно отключила поставки электричества из России - РИА Новости, 24.04.2022
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Финляндия временно отключила поставки электричества из России
Финляндия временно отключила поставки электричества из России - РИА Новости, 24.04.2022
Финляндия временно отключила поставки электричества из России
Финляндия временно полностью прекратила поставки электричества из России в ходе пусконаладочных испытаний АЭС "Олкилуото-3", сообщает в воскресенье компания... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T12:38
2022-04-24T16:18
экономика
финляндия
россия
нато
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ХЕЛЬСИНКИ, 24 апр — РИА Новости. Финляндия временно полностью прекратила поставки электричества из России в ходе пусконаладочных испытаний АЭС "Олкилуото-3", сообщает в воскресенье компания Fingrid, управляющая электросетями страны."АЭС "Олкилуото-3" была испытана 24 апреля в 10:30, все в сети работало по плану", — говорится в сообщении Fingrid.Как сообщила компания 22 апреля, Fingrid временно ограничит пропускную способность подключений к России во время пусконаладочных испытаний АЭС "Олкилуото-3", когда импорт в трансграничных подключениях к России будет равен нулю.Также на постоянной основе финская компания ограничила с воскресенья импорт электричества из России на треть с 1300 МВт до 900 МВт.Как отметил доцент группы исследования рынка электроэнергии в Технологическом университете Лаппеенранта-Лахти (LUT) Юкка Лассила в комментарии газете Helsingin Sanomat, решение Финляндии о сокращении импорта электроэнергии из России направлено на защиту от возможного влияния России в процессе возможной подачи заявки Финляндией в оборонительный альянс НАТО.Как неоднократно подчеркивали власти Финляндии, в случае возможной подачи заявки в НАТО страна должна быть готова к широкомасштабным и непредсказуемым влияниям и рискам со стороны России, например таким как рост напряженности на финско-российской границе.
https://ria.ru/20220421/nato-1784527764.html
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экономика, финляндия, россия, нато
12:38 24.04.2022 (обновлено: 16:18 24.04.2022)
 
Финляндия временно отключила поставки электричества из России

Финляндия временно отключила поставки электричества из России при запуске новой АЭС

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВысоковольтная линия электропередачи
Высоковольтная линия электропередачи - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Высоковольтная линия электропередачи. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 24 апр — РИА Новости. Финляндия временно полностью прекратила поставки электричества из России в ходе пусконаладочных испытаний АЭС "Олкилуото-3", сообщает в воскресенье компания Fingrid, управляющая электросетями страны.
"АЭС "Олкилуото-3" была испытана 24 апреля в 10:30, все в сети работало по плану", — говорится в сообщении Fingrid.
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Как сообщила компания 22 апреля, Fingrid временно ограничит пропускную способность подключений к России во время пусконаладочных испытаний АЭС "Олкилуото-3", когда импорт в трансграничных подключениях к России будет равен нулю.
Также на постоянной основе финская компания ограничила с воскресенья импорт электричества из России на треть с 1300 МВт до 900 МВт.
Как отметил доцент группы исследования рынка электроэнергии в Технологическом университете Лаппеенранта-Лахти (LUT) Юкка Лассила в комментарии газете Helsingin Sanomat, решение Финляндии о сокращении импорта электроэнергии из России направлено на защиту от возможного влияния России в процессе возможной подачи заявки Финляндией в оборонительный альянс НАТО.
Как неоднократно подчеркивали власти Финляндии, в случае возможной подачи заявки в НАТО страна должна быть готова к широкомасштабным и непредсказуемым влияниям и рискам со стороны России, например таким как рост напряженности на финско-российской границе.
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