https://ria.ru/20220424/evakuatsiya-1785147048.html

За сутки из Мариуполя эвакуировали более 400 человек

За сутки из Мариуполя эвакуировали более 400 человек - РИА Новости, 24.04.2022

За сутки из Мариуполя эвакуировали более 400 человек

Более 400 человек, включая 67 детей, эвакуировали за минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное в ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T09:23

2022-04-24T09:23

2022-04-24T09:30

в мире

мариуполь

донецкая народная республика

игорь конашенков

александр семенов (батальон "восток")

россия

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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Более 400 человек, включая 67 детей, эвакуировали за минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное в ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08.00 23 апреля до 08.00 24 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 409 человек, включая 67 детей", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Отмечается, что за период с 5 марта в Безыменное были эвакуированы 22580 человек.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".

https://ria.ru/20220423/obstrel-1785119643.html

мариуполь

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

в мире, мариуполь, донецкая народная республика, игорь конашенков, александр семенов (батальон "восток"), россия