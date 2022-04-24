https://ria.ru/20220424/donbass-1785177572.html

Украинские войска обстреляли территорию школы в Горловке

Украинские войска обстреляли территорию школы в Горловке - РИА Новости, 24.04.2022

Украинские войска обстреляли территорию школы в Горловке

Украинские войска обстреляли Горловку, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T15:32

2022-04-24T15:32

2022-04-24T16:38

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ДОНЕЦК, 24 апр — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате минометного обстрела Горловки под удар попала территория школы № 68 по улице Новаторов", — говорится в сообщении.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220424/ukraina-1785155221.html

горловка

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины