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Украинские войска обстреляли Горловку, Ясиноватую и Минеральное в ДНР
Украинские войска обстреляли Горловку, Ясиноватую и Минеральное в ДНР - РИА Новости, 24.04.2022
Украинские войска обстреляли Горловку, Ясиноватую и Минеральное в ДНР
Украинские войска обстреляли Горловку, Ясиноватую и Минеральное, выпустив 17 снарядов и 10 ракет за полчаса, сообщает представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T13:11
2022-04-24T13:11
2022-04-24T13:11
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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, Ясиноватую и Минеральное, выпустив 17 снарядов и 10 ракет за полчаса, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 11.40 - н.п. Дылеевка - Горловка (поселок шахты имени Изотова): выпущено 12 снарядов калибром 152 мм; 12.05 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"; 12.10 - н.п. Авдеевка - н.п. Минеральное: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, ясиноватая, донбасс, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Горловку, Ясиноватую и Минеральное в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ за полчаса обстреляли Горловку, Ясиноватую и Минеральное