https://ria.ru/20220424/donbass-1785157400.html

Один человек пострадал из-за обстрела ВСУ Кировского района Донецка

Один человек пострадал из-за обстрела ВСУ Кировского района Донецка - РИА Новости, 24.04.2022

Один человек пострадал из-за обстрела ВСУ Кировского района Донецка

Один человек пострадал в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T11:42

2022-04-24T11:42

2022-04-24T11:42

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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Один человек пострадал в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ в Кировском районе Донецка, по ул. Камвольной, ранение получил мужчина", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донбасс, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины