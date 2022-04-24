https://ria.ru/20220424/donbass-1785157092.html
Один человек пострадал из-за обстрела ВСУ Петровского района Донецка
Один человек пострадал из-за обстрела ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 24.04.2022
Один человек пострадал из-за обстрела ВСУ Петровского района Донецка
Один человек пострадал в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T11:37
2022-04-24T11:37
2022-04-24T11:37
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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Один человек пострадал в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении мирного жителя 1951 года рождения в результате обстрела ВФУ микрорайона "Восточный" Петровского района города Донецк", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Один человек пострадал из-за обстрела ВСУ Петровского района Донецка
Представительство ДНР: один человек пострадал при обстреле ВСУ Петровского района Донецка