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Украинские войска за час обстреляли Донецк и Ясиноватую в ДНР

Украинские войска за час обстреляли Донецк и Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 24.04.2022

Украинские войска за час обстреляли Донецк и Ясиноватую в ДНР

Украинские войска за час обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпущено 6 снарядов калибром 122 мм, 10 ракет из БМ-21 "Град" - ДНР в СЦКК РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T11:28

2022-04-24T11:28

2022-04-24T11:28

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Украинские войска за час обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпущено 6 снарядов калибром 122 мм, 10 ракет из БМ-21 "Град" - ДНР в СЦКК

донбасс

донецк (днр)

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, донецк (днр), признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины