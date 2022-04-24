https://ria.ru/20220424/donbass-1785156169.html
Украинские войска за час обстреляли Донецк и Ясиноватую в ДНР
Украинские войска за час обстреляли Донецк и Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 24.04.2022
Украинские войска за час обстреляли Донецк и Ясиноватую в ДНР
Украинские войска за час обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпущено 6 снарядов калибром 122 мм, 10 ракет из БМ-21 "Град" - ДНР в СЦКК РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T11:28
2022-04-24T11:28
2022-04-24T11:28
обострение ситуации в днр и лнр
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Украинские войска за час обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпущено 6 снарядов калибром 122 мм, 10 ракет из БМ-21 "Град" - ДНР в СЦКК
донбасс
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, донецк (днр), признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Материал дополняется
Украинские войска за час обстреляли Донецк и Ясиноватую в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска за час обстреляли Донецк и Ясиноватую