Силы народной милиции ЛНР уничтожили 16 бойцов ВСУ за сутки
Народная милиция ЛНР: за сутки уничтожено три БТР и 16 человек личного состава ВСУ
© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
ЛУГАНСК, 24 апр - РИА Новости. Украинские войска потеряли за прошедшие сутки 16 человек личного состава в ЛНР, сообщает народная милиция республики.
"В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 16 человек личного состава, три бронетранспортера, семь единиц автомобильной техники", - говорится в заявлении официального представителя народной милиции ЛНР капитана Филипоненко, которое опубликовано в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.