https://ria.ru/20220424/donbass-1785152093.html

Силы народной милиции ЛНР уничтожили 16 бойцов ВСУ за сутки

Силы народной милиции ЛНР уничтожили 16 бойцов ВСУ за сутки - РИА Новости, 24.04.2022

Силы народной милиции ЛНР уничтожили 16 бойцов ВСУ за сутки

Украинские войска потеряли за прошедшие сутки 16 человек личного состава в ЛНР, сообщает народная милиция республики. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T10:25

2022-04-24T10:25

2022-04-24T10:25

обострение ситуации в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 24 апр - РИА Новости. Украинские войска потеряли за прошедшие сутки 16 человек личного состава в ЛНР, сообщает народная милиция республики."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 16 человек личного состава, три бронетранспортера, семь единиц автомобильной техники", - говорится в заявлении официального представителя народной милиции ЛНР капитана Филипоненко, которое опубликовано в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, луганская народная республика, украина, лнр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донбасс