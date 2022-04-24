https://ria.ru/20220424/donbass-1785151046.html
Украинские войска за 67 дней обстреляли ДНР более 2,2 тысячи раз
Украинские войска за 67 дней обстреляли ДНР более 2,2 тысячи раз - РИА Новости, 24.04.2022
Украинские войска за 67 дней обстреляли ДНР более 2,2 тысячи раз
Более 2,2 тысячи фактов ведения огня со стороны украинских войск зафиксировали в ДНР за 67 дней эскалации, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T10:14
2022-04-24T10:14
2022-04-24T10:16
обострение ситуации в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Более 2,2 тысячи фактов ведения огня со стороны украинских войск зафиксировали в ДНР за 67 дней эскалации, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 67 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 2208 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 1993", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего украинские войска выпустили по ДНР 22 766 боеприпасов различного калибра. В результате погиб 81 мирный житель, еще 354 получили ранения различной степени тяжести.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html
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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, донбасс
10:14 24.04.2022 (обновлено: 10:16 24.04.2022)
Украинские войска за 67 дней обстреляли ДНР более 2,2 тысячи раз
Представительство в СЦКК: украинские войска за 67 дней 2208 раз обстреляли территорию ДНР