https://ria.ru/20220424/donbass-1785150676.html
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР снарядами калибром 122 мм
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР снарядами калибром 122 мм - РИА Новости, 24.04.2022
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР снарядами калибром 122 мм
Украинские войска в 9.20 обстреляли Горловку, выпущено пять снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T10:10
2022-04-24T10:10
2022-04-24T10:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Украинские войска в 9.20 обстреляли Горловку, выпущено пять снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... н.п. Горловка (пос. Молочное): выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html
горловка
донецк (днр)
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР снарядами калибром 122 мм
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке пять снарядов калибром 122 мм