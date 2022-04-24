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Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР снарядами калибром 122 мм - РИА Новости, 24.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220424/donbass-1785150676.html
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР снарядами калибром 122 мм
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР снарядами калибром 122 мм - РИА Новости, 24.04.2022
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР снарядами калибром 122 мм
Украинские войска в 9.20 обстреляли Горловку, выпущено пять снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T10:10
2022-04-24T10:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Украинские войска в 9.20 обстреляли Горловку, выпущено пять снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... н.п. Горловка (пос. Молочное): выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
10:10 24.04.2022
 
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР снарядами калибром 122 мм

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке пять снарядов калибром 122 мм

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела при въезде в Горловку
Стела при въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела при въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Украинские войска в 9.20 обстреляли Горловку, выпущено пять снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... н.п. Горловка (пос. Молочное): выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреГорловкаДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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