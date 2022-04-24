https://ria.ru/20220424/donbass-1785150676.html

Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР снарядами калибром 122 мм

Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР снарядами калибром 122 мм - РИА Новости, 24.04.2022

Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР снарядами калибром 122 мм

Украинские войска в 9.20 обстреляли Горловку, выпущено пять снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T10:10

2022-04-24T10:10

2022-04-24T10:10

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Украинские войска в 9.20 обстреляли Горловку, выпущено пять снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... н.п. Горловка (пос. Молочное): выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины