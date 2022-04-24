Украинские войска за полчаса обстреляли Железную Балку и Старомихайловку
Представительство ДНР: ВСУ за полчаса обстреляли Железную Балку и Старомихайловку
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донбассе
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли Железную Балку и Старомихайловку, выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров и четыре мины калибром 82 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Согласно информации в Telegram-канале представительства, Железную Балку в 8.20 обстреляли минами калибром 120 миллиметров, в Старомихайловку - в 8.50 минами калибром 82 миллиметра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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