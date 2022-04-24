Украинские войска за сутки 41 раз открывали огонь по ДНР
Представительство в СЦКК: ВСУ выпустили по территории ДНР 277 единиц боеприпасов за сутки
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР на позиции в Новоазовском районе у села Саханка вблизи линии соприкосновения
Военнослужащий Народной милиции ДНР на позиции в Новоазовском районе у села Саханка вблизи линии соприкосновения. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Украинские войска за сутки 41 раз открывали огонь по ДНР, выпустив 277 единиц боеприпасов, погиб один человек, еще трое ранены, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 41 факте ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 277 единиц различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения об одном погибшем и трех раненых мирных жителях, в том числе подростке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что было повреждено 31 домостроение в Петровском районе Донецка, Доле, Горловке, Ясиноватой, Яковлевке, Еленовке, Старомихайловке, а также два объекта гражданской инфраструктуры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.