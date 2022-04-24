https://ria.ru/20220424/donbass-1785148042.html

Украинские войска за сутки 41 раз открывали огонь по ДНР

Украинские войска за сутки 41 раз открывали огонь по ДНР - РИА Новости, 24.04.2022

Украинские войска за сутки 41 раз открывали огонь по ДНР

Украинские войска за сутки 41 раз открывали огонь по ДНР, выпустив 277 единиц боеприпасов, погиб один человек, еще трое ранены, сообщает представительство ДНР в РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T09:35

2022-04-24T09:35

2022-04-24T09:35

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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Украинские войска за сутки 41 раз открывали огонь по ДНР, выпустив 277 единиц боеприпасов, погиб один человек, еще трое ранены, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 41 факте ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 277 единиц различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения об одном погибшем и трех раненых мирных жителях, в том числе подростке", - говорится в сообщении.Отмечается, что было повреждено 31 домостроение в Петровском районе Донецка, Доле, Горловке, Ясиноватой, Яковлевке, Еленовке, Старомихайловке, а также два объекта гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, вооруженные силы украины, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донбасс