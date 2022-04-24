Омская область присоединилась к автопробегу "За мир без нацизма"
Колонна из двухсот автомобилей проехала по Омску в рамках автопробега "За мир без нацизма"
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкУчастники автопробега в поддержку российских военных
Участники автопробега в поддержку российских военных. Архивное фото
ОМСК, 24 апр – РИА Новости. Омская область в воскресенье присоединилась к Всероссийскому первомайскому автопробегу "За мир без нацизма", колонна из двухсот автомобилей проехала по центральным улицам Омска, сообщает облправительство.
С 12 апреля по 9 мая Федерация независимых профсоюзов России в рамках первомайских мероприятий проводит всероссийский автопробег в поддержку человека труда, российской армии и действий президента РФ Владимира Путина под лозунгами "Za мир! Труд! Май!", "Zа мир без нацизма!". Участниками станут тысячи профсоюзных лидеров и активистов из всех регионов России.
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"Сегодня Омская область присоединилась ко Всероссийской патриотической акции, которую проводит Федерация независимых профсоюзов России в рамках первомайских мероприятий. На площади у манежа "Красная звезда" омичи встретили участников всероссийского автопробега в поддержку человека труда, российской армии и действий президента страны Владимира Путина", - говорится в сообщении.
Собравшиеся на митинг представители профсоюзных организаций, ветеранских объединений, волонтеры держали в руках флаги и плакаты с патриотическими лозунгами. Также омичи присоединились ко всероссийскому флешмобу "Белая лента". Акция направлена на поддержку появившейся на Донбассе традиции, когда перед отъездом на позиции близкие люди повязывают военным и ополченцам белые ленточки.
"Мы проехали уже больше половины пути. И во всех городах, которые были на нашем маршруте, везде нас встречали наши товарищи и говорили слова поддержки. Не впервые наша страна сталкивается с внешними и экономическими сложностями. И всегда, если внутри есть единство, мы эти трудности превозмогаем. Это единство у нас есть. Спасибо вам за вашу поддержку", - обратился к омичам руководитель автопробега, зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.
Замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Омской области Эдуард Блажчук от имени губернатора Омской области Александра Буркова поприветствовал участников автопробега и подчеркнул, что на площади собрались единомышленники, которые "отрицают существование на планете нацизма и неонацизма" и выражают уверенность в том, что Россия выдержит любое внешнее давление.