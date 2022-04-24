https://ria.ru/20220424/avtoprobeg-1785154382.html

Омская область присоединилась к автопробегу "За мир без нацизма"

Омская область присоединилась к автопробегу "За мир без нацизма" - РИА Новости, 24.04.2022

Омская область присоединилась к автопробегу "За мир без нацизма"

Омская область в воскресенье присоединилась к Всероссийскому первомайскому автопробегу "За мир без нацизма", колонна из двухсот автомобилей проехала по... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T11:12

2022-04-24T11:12

2022-04-24T11:12

омская область

общество

омская область

александр бурков

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ОМСК, 24 апр – РИА Новости. Омская область в воскресенье присоединилась к Всероссийскому первомайскому автопробегу "За мир без нацизма", колонна из двухсот автомобилей проехала по центральным улицам Омска, сообщает облправительство.С 12 апреля по 9 мая Федерация независимых профсоюзов России в рамках первомайских мероприятий проводит всероссийский автопробег в поддержку человека труда, российской армии и действий президента РФ Владимира Путина под лозунгами "Za мир! Труд! Май!", "Zа мир без нацизма!". Участниками станут тысячи профсоюзных лидеров и активистов из всех регионов России."Сегодня Омская область присоединилась ко Всероссийской патриотической акции, которую проводит Федерация независимых профсоюзов России в рамках первомайских мероприятий. На площади у манежа "Красная звезда" омичи встретили участников всероссийского автопробега в поддержку человека труда, российской армии и действий президента страны Владимира Путина", - говорится в сообщении.Собравшиеся на митинг представители профсоюзных организаций, ветеранских объединений, волонтеры держали в руках флаги и плакаты с патриотическими лозунгами. Также омичи присоединились ко всероссийскому флешмобу "Белая лента". Акция направлена на поддержку появившейся на Донбассе традиции, когда перед отъездом на позиции близкие люди повязывают военным и ополченцам белые ленточки."Мы проехали уже больше половины пути. И во всех городах, которые были на нашем маршруте, везде нас встречали наши товарищи и говорили слова поддержки. Не впервые наша страна сталкивается с внешними и экономическими сложностями. И всегда, если внутри есть единство, мы эти трудности превозмогаем. Это единство у нас есть. Спасибо вам за вашу поддержку", - обратился к омичам руководитель автопробега, зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.Замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Омской области Эдуард Блажчук от имени губернатора Омской области Александра Буркова поприветствовал участников автопробега и подчеркнул, что на площади собрались единомышленники, которые "отрицают существование на планете нацизма и неонацизма" и выражают уверенность в том, что Россия выдержит любое внешнее давление.

https://ria.ru/20220421/aktsiya-1784785401.html

https://ria.ru/20220419/opros-1784320012.html

омская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, омская область, александр бурков