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В Омске женщина сорвалась с аттракциона - РИА Новости, 24.04.2022
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В Омске женщина сорвалась с аттракциона
В Омске женщина сорвалась с аттракциона - РИА Новости, 24.04.2022
В Омске женщина сорвалась с аттракциона
Молодая женщина вылетела с аттракциона "Вихрь" и упала за ограждение на асфальт в Парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ в Омске, рассказали РИА Новости в РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T17:05
2022-04-24T18:34
происшествия
омская область
омск
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ОМСК, 24 апр — РИА Новости. Молодая женщина вылетела с аттракциона "Вихрь" и упала за ограждение на асфальт в Парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ в Омске, рассказали РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры.Женщина получила травму, но находится в сознании. С ней в парке была пятилетняя дочь. Очевидцы вызвали скорую помощь."На месте работают сотрудники полиции и СУ СК России по Омской области. Прокуратурой проводится проверка инцидента", — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.Помимо этого, 14 апреля в этом парке вышел из строя аттракцион "Орбита", когда на нем катались люди. Находившихся рядом людей забрызгало машинным маслом, но никто не пострадал. Вопрос взяли на контроль областной следком и прокуратура. Администрация парка принесла извинения за случившееся.
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происшествия, омская область, омск
17:05 24.04.2022 (обновлено: 18:34 24.04.2022)
 
В Омске женщина сорвалась с аттракциона

Женщина сорвалась с аттракциона "Вихрь" и упала на асфальт в омском парке отдыха

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАттракцион "Вихрь" в парке
Аттракцион Вихрь в парке - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Аттракцион "Вихрь" в парке. Архивное фото
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ОМСК, 24 апр — РИА Новости. Молодая женщина вылетела с аттракциона "Вихрь" и упала за ограждение на асфальт в Парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ в Омске, рассказали РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры.
Женщина получила травму, но находится в сознании. С ней в парке была пятилетняя дочь. Очевидцы вызвали скорую помощь.
"На месте работают сотрудники полиции и СУ СК России по Омской области. Прокуратурой проводится проверка инцидента", — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Помимо этого, 14 апреля в этом парке вышел из строя аттракцион "Орбита", когда на нем катались люди. Находившихся рядом людей забрызгало машинным маслом, но никто не пострадал. Вопрос взяли на контроль областной следком и прокуратура. Администрация парка принесла извинения за случившееся.
 
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