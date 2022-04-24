https://ria.ru/20220424/attraktsion-1785186064.html

В Омске женщина сорвалась с аттракциона

В Омске женщина сорвалась с аттракциона - РИА Новости, 24.04.2022

В Омске женщина сорвалась с аттракциона

Молодая женщина вылетела с аттракциона "Вихрь" и упала за ограждение на асфальт в Парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ в Омске, рассказали РИА Новости в РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T17:05

2022-04-24T17:05

2022-04-24T18:34

происшествия

омская область

омск

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ОМСК, 24 апр — РИА Новости. Молодая женщина вылетела с аттракциона "Вихрь" и упала за ограждение на асфальт в Парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ в Омске, рассказали РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры.Женщина получила травму, но находится в сознании. С ней в парке была пятилетняя дочь. Очевидцы вызвали скорую помощь."На месте работают сотрудники полиции и СУ СК России по Омской области. Прокуратурой проводится проверка инцидента", — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.Помимо этого, 14 апреля в этом парке вышел из строя аттракцион "Орбита", когда на нем катались люди. Находившихся рядом людей забрызгало машинным маслом, но никто не пострадал. Вопрос взяли на контроль областной следком и прокуратура. Администрация парка принесла извинения за случившееся.

омская область

омск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, омская область, омск