https://ria.ru/20220423/vooruzheniya-1785098776.html

Министр ФРГ потребовал поставлять Киеву тяжелое вооружение, сообщили СМИ

Министр ФРГ потребовал поставлять Киеву тяжелое вооружение, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.04.2022

Министр ФРГ потребовал поставлять Киеву тяжелое вооружение, сообщили СМИ

Один из ключевых министров правительства ФРГ, лидер Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер вновь потребовал реализовать поставки Киеву... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T17:32

2022-04-23T17:32

2022-04-23T17:33

анналена бербок

олаф шольц

германия

украина

киев

мид германии

минобороны германии

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БЕРЛИН, 23 апр - РИА Новости. Один из ключевых министров правительства ФРГ, лидер Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер вновь потребовал реализовать поставки Киеву тяжелого вооружения."СвДП доверяет федеральному канцлеру (Олафу) Шольцу и его украинской политике", однако вместе с тем "ясно, что страна (Украина - ред) нуждается в тяжелом вооружении", - приводит слова Линднера, с которыми действующий глава минфина Германии обратился к однопартийцам на съезде в субботу, радиостанция DLF.По словам Линднера, Германия должна "как можно скорей" стать независимой от поставок российских энергоресурсов, выразив скептическое отношение в вопросе о введении немедленного эмбарго.Возможности поставок оружия Украине из запасов бундесвера практически исчерпаны, власти Германии работают с оборонными концернами страны для организации дальнейших поставок, заявил во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила в среду, что поставки тяжелого вооружения Украине "не должны быть табу".В конце февраля власти Германии одобрили поставки оружия Украине, речь изначально шла об оборонительном вооружении, амуниции, защитных касках. Украина уже получила от ФРГ почти 2500 зенитных ракет, 900 противотанковых гранатометов с тремя тысячами снарядов, 100 пулеметов и 15 бункерных пусковых установок с 50 реактивными снарядами. Кроме того, поставлено 100 тысяч ручных гранат, 2 тысячи мин, около 5300 зарядов взрывчатого вещества и более 16 миллионов патронов различного калибра для ручного огнестрельного оружия от штурмовых винтовок до крупнокалиберных пулеметов, данный список агентство dpa приводило по украинским источникам. В список поставок пока не были не включены тяжелые вооружения, такие как танки или артиллерия.Помимо этого, правительство ФРГ выдало разрешения Нидерландам и Эстонии поставить Украине устаревшие вооружения немецкого производства. В середине марта официальный Берлин сообщил, что для обеспечения безопасности поставок вооружения информация о новых поставках не будет разглашаться публично. Как заявила в среду глава МИД ФРГ Анналена Бербок, Киев получил от Германии "большое количество" вооружений, эти поставки были сделаны негласно, без информирования общественности.В минобороны ФРГ был в два раза сокращен возможный экспортный список вооружений для Украины, подготовленный немецким ВПК, все позиции по поставкам тяжелого вооружения вычеркнуты, сообщил в среду таблоид BILD, указав, что в его распоряжении есть копия итогового документа. По информации таблоида, изменения внесены "как обычно, по настоянию ведомства канцлера" ФРГ. Ранее германский ВПК выразил готовность "поставить многие из отмененных вооружений в краткосрочной и среднесрочной перспективе", пишет издание.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220423/oruzhie-1785092042.html

https://ria.ru/20220422/vooruzheniya-1784932933.html

германия

украина

киев

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анналена бербок, олаф шольц, германия, украина, киев, мид германии, минобороны германии, bild