День 59-й: поражение военных объектов Украины, подготовка Киевом провокаций
День 59-й: уничтожение военных объектов Украины, подготовка Киевом провокаций с химоружием
Российские военнослужащие в Мариуполе. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Минобороны РФ в субботу сообщило о поражении 22 военных объектов Украины, а также об уничтожении украинских складов ракетно-артиллерийского вооружения, кроме того стало известно о готовящейся провокации со стороны Киева с применением химоружия.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Ход операции
Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поразили в течение дня 22 военных объекта Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ.
Также российские ракетные войска и артиллерия в течение суток выполнили 1098 огневых задач, уничтожили в том числе три Ми-8 в районе Чугуева. Помимо этого, в районе Чернобаевки сбиты в воздухе две украинские тактические ракеты "Точка-У" и три снаряда реактивной системы залпового огня, в районе населенного пункта Червонное уничтожены три украинских склада ракетно-артиллерийского вооружения.
Также в субботу Росавиация сообщила, что режим временного ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России продлен до 1 мая.
Сорванная эвакуация
Уточнялись, что благодаря российским военным удалось вывести всех собравшихся людей из-под обстрела в Мариуполе, ранен один из военнослужащих.
Подготовка провокации
Украинские власти с подачи США могут устроить провокацию с использованием химоружия для дискредитации российской армии, заявил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
По его словам, таким образом планируется дискредитировать специальную военную операцию российских войск. Киевский режим с подачи американской администрации способен в ближайшее время реализовать сценарии, которые приведут к гибели десятков тысяч граждан Украины, вызовут экологическую и гуманитарную катастрофу, пояснил он.
Кириллов напомнил, что на сегодняшний день США – это "единственное государство в мировой истории, применившее все три вида оружия массового поражения".
Кроме того, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) продолжает получать информацию о том, что в Пасхальную ночь на Украине готовятся провокации.