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День 59-й: поражение военных объектов Украины, подготовка Киевом провокаций - РИА Новости, 23.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220423/spetsoperatsiya-1785115064.html
День 59-й: поражение военных объектов Украины, подготовка Киевом провокаций
День 59-й: поражение военных объектов Украины, подготовка Киевом провокаций - РИА Новости, 23.04.2022
День 59-й: поражение военных объектов Украины, подготовка Киевом провокаций
Минобороны РФ в субботу сообщило о поражении 22 военных объектов Украины, а также об уничтожении украинских складов ракетно-артиллерийского вооружения, кроме... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T20:24
2022-04-23T20:24
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
игорь кириллов
владимир легойда
донбасс
россия
украина
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Минобороны РФ в субботу сообщило о поражении 22 военных объектов Украины, а также об уничтожении украинских складов ракетно-артиллерийского вооружения, кроме того стало известно о готовящейся провокации со стороны Киева с применением химоружия.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Ход операцииВысокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поразили в течение дня 22 военных объекта Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ.Также российские ракетные войска и артиллерия в течение суток выполнили 1098 огневых задач, уничтожили в том числе три Ми-8 в районе Чугуева. Помимо этого, в районе Чернобаевки сбиты в воздухе две украинские тактические ракеты "Точка-У" и три снаряда реактивной системы залпового огня, в районе населенного пункта Червонное уничтожены три украинских склада ракетно-артиллерийского вооружения.Кроме того, СК России заявил, что будет расследовать факты деятельности британских диверсантов SAS в районах Украины.Также в субботу Росавиация сообщила, что режим временного ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России продлен до 1 мая.Сорванная эвакуацияУкраинские националисты в субботу сорвали эвакуацию из Мариуполя, открыв с территории завода "Азовсталь" огонь из минометов по месту сбора граждан, жертв удалось избежать, сообщили в Народной милиции ДНР.Уточнялись, что благодаря российским военным удалось вывести всех собравшихся людей из-под обстрела в Мариуполе, ранен один из военнослужащих.В субботу, как заявил министр здравоохранения России Мурашко, в Москву эвакуировали 20 детей с минно-взрывными травмами из ДНР, ЛНР и Украины, состояние которых наиболее тяжелое.Подготовка провокацииУкраинские власти с подачи США могут устроить провокацию с использованием химоружия для дискредитации российской армии, заявил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.По его словам, таким образом планируется дискредитировать специальную военную операцию российских войск. Киевский режим с подачи американской администрации способен в ближайшее время реализовать сценарии, которые приведут к гибели десятков тысяч граждан Украины, вызовут экологическую и гуманитарную катастрофу, пояснил он.Кириллов напомнил, что на сегодняшний день США – это "единственное государство в мировой истории, применившее все три вида оружия массового поражения".Кроме того, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) продолжает получать информацию о том, что в Пасхальную ночь на Украине готовятся провокации.
https://ria.ru/20220423/ukraina-1785112003.html
https://ria.ru/20220423/vooruzheniya-1785112134.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220423/evakuatsiya-1785094739.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220423/provokatsii-1785067524.html
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россия
украина
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Кадры уничтожения украинских складов с боеприпасами
Минобороны РФ показало видео уничтожения украинских складов с боеприпасами.
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владимир путин, игорь кириллов, владимир легойда, донбасс, россия, украина, войска воздушно-космической обороны, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш
20:24 23.04.2022
 
День 59-й: поражение военных объектов Украины, подготовка Киевом провокаций

День 59-й: уничтожение военных объектов Украины, подготовка Киевом провокаций с химоружием

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие в Мариуполе
Российские военнослужащие в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Российские военнослужащие в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Минобороны РФ в субботу сообщило о поражении 22 военных объектов Украины, а также об уничтожении украинских складов ракетно-артиллерийского вооружения, кроме того стало известно о готовящейся провокации со стороны Киева с применением химоружия.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Продвижение колонн российской армии на освобожденных территориях Харьковской области
Вчера, 19:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российские военные уничтожили три украинских "Бука-М1"
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Ход операции

Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поразили в течение дня 22 военных объекта Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ.
Также российские ракетные войска и артиллерия в течение суток выполнили 1098 огневых задач, уничтожили в том числе три Ми-8 в районе Чугуева. Помимо этого, в районе Чернобаевки сбиты в воздухе две украинские тактические ракеты "Точка-У" и три снаряда реактивной системы залпового огня, в районе населенного пункта Червонное уничтожены три украинских склада ракетно-артиллерийского вооружения.
Кроме того, СК России заявил, что будет расследовать факты деятельности британских диверсантов SAS в районах Украины.
Также в субботу Росавиация сообщила, что режим временного ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России продлен до 1 мая.
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
ДополняетсяОбострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российские военные уничтожили склады вооружений в Ильичевке и Краматорске

Сорванная эвакуация

Украинские националисты в субботу сорвали эвакуацию из Мариуполя, открыв с территории завода "Азовсталь" огонь из минометов по месту сбора граждан, жертв удалось избежать, сообщили в Народной милиции ДНР.
Уточнялись, что благодаря российским военным удалось вывести всех собравшихся людей из-под обстрела в Мариуполе, ранен один из военнослужащих.
В субботу, как заявил министр здравоохранения России Мурашко, в Москву эвакуировали 20 детей с минно-взрывными травмами из ДНР, ЛНР и Украины, состояние которых наиболее тяжелое.
Жители у разбитой машины в Левобережном районе Мариуполя. - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
Вчера, 16:50В мире
В ДНР сообщили о срыве эвакуации жителей Мариуполя из-за действий "Азова"

Подготовка провокации

Украинские власти с подачи США могут устроить провокацию с использованием химоружия для дискредитации российской армии, заявил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
По его словам, таким образом планируется дискредитировать специальную военную операцию российских войск. Киевский режим с подачи американской администрации способен в ближайшее время реализовать сценарии, которые приведут к гибели десятков тысяч граждан Украины, вызовут экологическую и гуманитарную катастрофу, пояснил он.
Кириллов напомнил, что на сегодняшний день США – это "единственное государство в мировой истории, применившее все три вида оружия массового поражения".
Кроме того, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) продолжает получать информацию о том, что в Пасхальную ночь на Украине готовятся провокации.
Продвижение колонн российской армии на освобожденных территориях Харьковской области
Вчера, 12:04В мире
США готовят провокации против РФ с применением оружия массового поражения
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинИгорь КирилловВладимир ЛегойдаДонбассРоссияУкраинаВойска воздушно-космической обороныСледственный комитет России (СК РФ)Ми-8 АМТШ
 
 
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