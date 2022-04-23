https://ria.ru/20220423/shestvie-1785128953.html

Участники факельного шествия в Ереване дошли до мемориала жертв геноцида

Участники факельного шествия в Ереване дошли до мемориала жертв геноцида - РИА Новости, 24.04.2022

Участники факельного шествия в Ереване дошли до мемориала жертв геноцида

Участники стартовавшего с Площади Республики в Ереване факельного шествия дошли до мемориала жертв геноцида армян "Цицернакаберд", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-23T23:52

2022-04-23T23:52

2022-04-24T00:24

в мире

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ЕРЕВАН, 23 апр - РИА Новости. Участники стартовавшего с Площади Республики в Ереване факельного шествия дошли до мемориала жертв геноцида армян "Цицернакаберд", передает корреспондент РИА Новости.Шествие прошло в субботу в Ереване в преддверии отмечаемого 24 апреля дня памяти жертв геноцида армян в Османской империи. Мероприятие традиционно проводится оппозиционной партией "Дашнакцутюн" и ее молодежным союзом.Десятки тысяч человек прошли по центральным улицам Еревана. У вечного огня мемориала "Цицернакаберд" участники акции возложили цветы и оставили зажженные свечи. Акция прошла без инцидентов.В нынешнем году, ознаменовавшемся началом переговоров по урегулированию армяно-турецких отношений, в шествии участвуют основные оппозиционные политические силы страны, выступающие против уступок Турции и Азербайджану.В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.Главным предусловием Анкары для нормализации армяно-турецких отношений были уступки в карабахском вопросе. Так, 12 апреля премьер Армении Никол Пашинян заявил в парламенте, что международное сообщество призывает Ереван немного снизить планку в вопросе статуса непризнанной Нагорно-Карабахской республики, а также предупреждает об опасности непризнания территориальной целостности Азербайджана.Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.В Москве 14 января состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Следующая встреча состоялась 24 февраля в австрийской столице.

https://ria.ru/20220423/pamyat-1785122229.html

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в мире, никол пашинян, ереван, дашнакцутюн, европарламент, всемирный совет церквей