https://ria.ru/20220423/provokatsii-1785066212.html

США и НАТО готовят провокации против России по "сирийскому сценарию"

США и НАТО готовят провокации против России по "сирийскому сценарию" - РИА Новости, 23.04.2022

США и НАТО готовят провокации против России по "сирийскому сценарию"

Инсценировки с ОМП направлены на обвинение России в применении запрещенных видов оружия по "сирийскому сценарию", давлению на лояльных России стран, а также... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T11:47

2022-04-23T11:47

2022-04-23T11:47

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

россия

сша

нато

украина

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Инсценировки с ОМП направлены на обвинение России в применении запрещенных видов оружия по "сирийскому сценарию", давлению на лояльных России стран, а также политической и экономической изоляции России, сообщил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.По его словам, США и страны НАТО рассматривают три сценария провокаций с реальным применением химического, биологического или же ядерного оружия на Украине для последующего обвинения в этом России."Инсценировки применения ОМП направлены на обвинение России в применении запрещенных видов оружия с последующей реализацией так называемого "сирийского сценария", при котором государство подвергается экономической и политической изоляции, а также исключением из международных организаций, включая Совет Безопасности ООН. Возможным вариантом развития ситуации является оказание давления на лояльные и дружественные Российской Федерации страны, включая Индию и Китай, с принуждением их к введению санкций в отношении нашей страны", - сообщил Кириллов.

https://ria.ru/20220423/ukraina-1785063631.html

россия

сша

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

безопасность, россия, сша, нато, украина