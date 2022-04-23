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США и НАТО готовят провокации против России по "сирийскому сценарию" - РИА Новости, 23.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220423/provokatsii-1785066212.html
США и НАТО готовят провокации против России по "сирийскому сценарию"
США и НАТО готовят провокации против России по "сирийскому сценарию" - РИА Новости, 23.04.2022
США и НАТО готовят провокации против России по "сирийскому сценарию"
Инсценировки с ОМП направлены на обвинение России в применении запрещенных видов оружия по "сирийскому сценарию", давлению на лояльных России стран, а также... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T11:47
2022-04-23T11:47
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
россия
сша
нато
украина
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Инсценировки с ОМП направлены на обвинение России в применении запрещенных видов оружия по "сирийскому сценарию", давлению на лояльных России стран, а также политической и экономической изоляции России, сообщил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.По его словам, США и страны НАТО рассматривают три сценария провокаций с реальным применением химического, биологического или же ядерного оружия на Украине для последующего обвинения в этом России."Инсценировки применения ОМП направлены на обвинение России в применении запрещенных видов оружия с последующей реализацией так называемого "сирийского сценария", при котором государство подвергается экономической и политической изоляции, а также исключением из международных организаций, включая Совет Безопасности ООН. Возможным вариантом развития ситуации является оказание давления на лояльные и дружественные Российской Федерации страны, включая Индию и Китай, с принуждением их к введению санкций в отношении нашей страны", - сообщил Кириллов.
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безопасность, россия, сша, нато, украина
11:47 23.04.2022
 
США и НАТО готовят провокации против России по "сирийскому сценарию"

Минобороны: США и НАТО готовят провокации против России по "сирийскому сценарию"

CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Инсценировки с ОМП направлены на обвинение России в применении запрещенных видов оружия по "сирийскому сценарию", давлению на лояльных России стран, а также политической и экономической изоляции России, сообщил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
По его словам, США и страны НАТО рассматривают три сценария провокаций с реальным применением химического, биологического или же ядерного оружия на Украине для последующего обвинения в этом России.
"Инсценировки применения ОМП направлены на обвинение России в применении запрещенных видов оружия с последующей реализацией так называемого "сирийского сценария", при котором государство подвергается экономической и политической изоляции, а также исключением из международных организаций, включая Совет Безопасности ООН. Возможным вариантом развития ситуации является оказание давления на лояльные и дружественные Российской Федерации страны, включая Индию и Китай, с принуждением их к введению санкций в отношении нашей страны", - сообщил Кириллов.
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