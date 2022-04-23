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В Литве облили краской памятник советским воинам - РИА Новости, 23.04.2022
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В Литве облили краской памятник советским воинам
В Литве облили краской памятник советским воинам - РИА Новости, 23.04.2022
В Литве облили краской памятник советским воинам
Памятник советским воинам в литовской Паланге был облит краской, за порчу забора посольства России в Вильнюсе была задержана женщина, сообщил в ежедневной... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T14:20
2022-04-23T18:55
в мире
происшествия
литва
украина
вильнюс
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Памятник советским воинам в литовской Паланге был облит краской, за порчу забора посольства России в Вильнюсе была задержана женщина, сообщил в ежедневной сводке департамент полиции Литвы."В Паланге на улице Витауто памятник советским воинам облит синей и желтой краской. Собран материал в соответствии с частью 2 статьи 312 УК Литвы (об осквернении могилы или другого общественно почетного места лицом, совершившим акт вандализма по расовому, национальному или религиозному признаку)", — говорится в сообщении.Полиция также сообщила, что в Вильнюсе за нарушение общественного порядка была задержана женщина 1998 года рождения, которая испачкала забор посольства России. "Выписан протокол об административном правонарушении в соответствии с частью 1 статьи 481 Кодекса об административных правонарушениях Литвы", — говорится в сообщении.Как сообщал Sputnik Литва, случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации России на Украине. В Литве развернулась масштабная антироссийская кампания. Например, в Каунасе собираются составить черный список объектов и мест, которые связаны с СССР и Россией, и отдельный список "правильных" исторических личностей, имена которых собираются сохранить в истории города.Посольство России в Литве назвало происходящее в балтийской республике "варварскими и кощунственными" действиями, направленными на разжигание в стране ненависти и страха.Вице-спикер сейма Литвы Андрюс Мазуронис ранее призвал временно воздержаться от решений по советским памятникам, поскольку в связи с событиями на Украине эмоциональный общественный фон особенно напряженный.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, происшествия, литва, украина, вильнюс
14:20 23.04.2022 (обновлено: 18:55 23.04.2022)
 
В Литве облили краской памятник советским воинам

В полиции Литвы сообщили, что в Паланге осквернили памятник советским воинам

© Фото : Lithuanian Ministry of Foreign AffairsЗдание МИД Литвы
Здание МИД Литвы - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© Фото : Lithuanian Ministry of Foreign Affairs
Здание МИД Литвы. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Памятник советским воинам в литовской Паланге был облит краской, за порчу забора посольства России в Вильнюсе была задержана женщина, сообщил в ежедневной сводке департамент полиции Литвы.
"В Паланге на улице Витауто памятник советским воинам облит синей и желтой краской. Собран материал в соответствии с частью 2 статьи 312 УК Литвы (об осквернении могилы или другого общественно почетного места лицом, совершившим акт вандализма по расовому, национальному или религиозному признаку)", — говорится в сообщении.
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Полиция также сообщила, что в Вильнюсе за нарушение общественного порядка была задержана женщина 1998 года рождения, которая испачкала забор посольства России. "Выписан протокол об административном правонарушении в соответствии с частью 1 статьи 481 Кодекса об административных правонарушениях Литвы", — говорится в сообщении.
Как сообщал Sputnik Литва, случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации России на Украине. В Литве развернулась масштабная антироссийская кампания. Например, в Каунасе собираются составить черный список объектов и мест, которые связаны с СССР и Россией, и отдельный список "правильных" исторических личностей, имена которых собираются сохранить в истории города.
Посольство России в Литве назвало происходящее в балтийской республике "варварскими и кощунственными" действиями, направленными на разжигание в стране ненависти и страха.
Вице-спикер сейма Литвы Андрюс Мазуронис ранее призвал временно воздержаться от решений по советским памятникам, поскольку в связи с событиями на Украине эмоциональный общественный фон особенно напряженный.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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