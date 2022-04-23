Вице-президент Колумбии призвала готовиться к нехватке продовольствия
Вице-президент Колумбии Рамирес призвала готовиться к нехватке продовольствия и росту цен
© Фото : Влад Минин Колумбия
© Фото : Влад Минин
Колумбия. Архивное фото
МЕХИКО, 23 апр - РИА Новости. Вице-президент и глава МИД Колумбии Марта Лусия Рамирес выразила надежду, что Колумбии удастся избежать нехватки продовольствия, и призвала готовиться к росту цен.
"Дай Бог, мы сможем избежать того, что в определенный момент может стать нехваткой продовольствия из-за войны, которая, как говорят, далека от нас, но которая затрагивает всех нас", - заявила Рамирес в ходе выступления в университете в Баранкилье, слова чиновницы приводит местное Blu Radio.
По словам вице-президента, несмотря на удаленность конфликта на Украине, его последствия будут иметь глобальный характер.
"Никто не избежит повышения цен на все продукты, особенно на продукты питания... Никто не избежит трудностей с доступом к удобрениям, мочевине и многим агрохимикатам, необходимым миру для производства продуктов питания", - сказала Рамирес.
Стремительный рост цен на продовольствие, энергоносители и сырьевые товары бьет в основном по развивающимся странам и странам с низким уровнем доходов, заявил ранее министр финансов РФ Антон Силуанов. Президент РФ Владимир Путин в начале апреля говорил, что положение дел на глобальном рынке продовольствия в последнее время ухудшилось из-за ошибок Запада и введения санкций, указывая, что ситуация усугубляется.
На этом фоне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал снять "ненужные ограничения на экспорт" из России, чтобы обеспечить постоянный поток продовольствия и энергоносителей через открытые рынки.