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Вице-президент Колумбии призвала готовиться к нехватке продовольствия - РИА Новости, 23.04.2022
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Вице-президент Колумбии призвала готовиться к нехватке продовольствия
Вице-президент Колумбии призвала готовиться к нехватке продовольствия - РИА Новости, 23.04.2022
Вице-президент Колумбии призвала готовиться к нехватке продовольствия
Вице-президент и глава МИД Колумбии Марта Лусия Рамирес выразила надежду, что Колумбии удастся избежать нехватки продовольствия, и призвала готовиться к росту... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T05:37
2022-04-23T05:37
россия
украина
в мире
колумбия
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МЕХИКО, 23 апр - РИА Новости. Вице-президент и глава МИД Колумбии Марта Лусия Рамирес выразила надежду, что Колумбии удастся избежать нехватки продовольствия, и призвала готовиться к росту цен."Дай Бог, мы сможем избежать того, что в определенный момент может стать нехваткой продовольствия из-за войны, которая, как говорят, далека от нас, но которая затрагивает всех нас", - заявила Рамирес в ходе выступления в университете в Баранкилье, слова чиновницы приводит местное Blu Radio.По словам вице-президента, несмотря на удаленность конфликта на Украине, его последствия будут иметь глобальный характер.Стремительный рост цен на продовольствие, энергоносители и сырьевые товары бьет в основном по развивающимся странам и странам с низким уровнем доходов, заявил ранее министр финансов РФ Антон Силуанов. Президент РФ Владимир Путин в начале апреля говорил, что положение дел на глобальном рынке продовольствия в последнее время ухудшилось из-за ошибок Запада и введения санкций, указывая, что ситуация усугубляется.На этом фоне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал снять "ненужные ограничения на экспорт" из России, чтобы обеспечить постоянный поток продовольствия и энергоносителей через открытые рынки.
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россия, украина, в мире, колумбия
05:37 23.04.2022
 
Вице-президент Колумбии призвала готовиться к нехватке продовольствия

Вице-президент Колумбии Рамирес призвала готовиться к нехватке продовольствия и росту цен

© Фото : Влад Минин Колумбия
Колумбия - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© Фото : Влад Минин
Колумбия. Архивное фото
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МЕХИКО, 23 апр - РИА Новости. Вице-президент и глава МИД Колумбии Марта Лусия Рамирес выразила надежду, что Колумбии удастся избежать нехватки продовольствия, и призвала готовиться к росту цен.
"Дай Бог, мы сможем избежать того, что в определенный момент может стать нехваткой продовольствия из-за войны, которая, как говорят, далека от нас, но которая затрагивает всех нас", - заявила Рамирес в ходе выступления в университете в Баранкилье, слова чиновницы приводит местное Blu Radio.
По словам вице-президента, несмотря на удаленность конфликта на Украине, его последствия будут иметь глобальный характер.
"Никто не избежит повышения цен на все продукты, особенно на продукты питания... Никто не избежит трудностей с доступом к удобрениям, мочевине и многим агрохимикатам, необходимым миру для производства продуктов питания", - сказала Рамирес.
Стремительный рост цен на продовольствие, энергоносители и сырьевые товары бьет в основном по развивающимся странам и странам с низким уровнем доходов, заявил ранее министр финансов РФ Антон Силуанов. Президент РФ Владимир Путин в начале апреля говорил, что положение дел на глобальном рынке продовольствия в последнее время ухудшилось из-за ошибок Запада и введения санкций, указывая, что ситуация усугубляется.
На этом фоне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал снять "ненужные ограничения на экспорт" из России, чтобы обеспечить постоянный поток продовольствия и энергоносителей через открытые рынки.
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