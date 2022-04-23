https://ria.ru/20220423/kolumbiya-1785042326.html

Вице-президент Колумбии призвала готовиться к нехватке продовольствия

Вице-президент Колумбии призвала готовиться к нехватке продовольствия - РИА Новости, 23.04.2022

Вице-президент Колумбии призвала готовиться к нехватке продовольствия

Вице-президент и глава МИД Колумбии Марта Лусия Рамирес выразила надежду, что Колумбии удастся избежать нехватки продовольствия, и призвала готовиться к росту... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T05:37

2022-04-23T05:37

2022-04-23T05:37

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МЕХИКО, 23 апр - РИА Новости. Вице-президент и глава МИД Колумбии Марта Лусия Рамирес выразила надежду, что Колумбии удастся избежать нехватки продовольствия, и призвала готовиться к росту цен."Дай Бог, мы сможем избежать того, что в определенный момент может стать нехваткой продовольствия из-за войны, которая, как говорят, далека от нас, но которая затрагивает всех нас", - заявила Рамирес в ходе выступления в университете в Баранкилье, слова чиновницы приводит местное Blu Radio.По словам вице-президента, несмотря на удаленность конфликта на Украине, его последствия будут иметь глобальный характер.Стремительный рост цен на продовольствие, энергоносители и сырьевые товары бьет в основном по развивающимся странам и странам с низким уровнем доходов, заявил ранее министр финансов РФ Антон Силуанов. Президент РФ Владимир Путин в начале апреля говорил, что положение дел на глобальном рынке продовольствия в последнее время ухудшилось из-за ошибок Запада и введения санкций, указывая, что ситуация усугубляется.На этом фоне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал снять "ненужные ограничения на экспорт" из России, чтобы обеспечить постоянный поток продовольствия и энергоносителей через открытые рынки.

https://ria.ru/20220423/avstriya-1785041058.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, украина, в мире, колумбия