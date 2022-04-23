https://ria.ru/20220423/izolyatsiya-1785113958.html

Шредер: Россию невозможно изолировать в долгосрочной перспективе

Шредер: Россию невозможно изолировать в долгосрочной перспективе - РИА Новости, 24.04.2022

Шредер: Россию невозможно изолировать в долгосрочной перспективе

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что Россию нельзя изолировать в долгосрочной перспективе, промышленность Германии нуждается в российских ресурсах. РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-23T20:08

2022-04-23T20:08

2022-04-24T00:11

герхард шредер

германия

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ВАШИНГТОН, 23 апр — РИА Новости. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что Россию нельзя изолировать в долгосрочной перспективе, промышленность Германии нуждается в российских ресурсах."Такую страну, как Россия, нельзя изолировать в долгосрочной перспективе ни политически, ни экономически. Немецкая промышленность нуждается в сырье, которое есть у России. Это не только нефть и газ, но и редкоземельные элементы. А это сырье, которое нельзя просто заменить", — сказал Шредер газете The New York Times.По его словам, после спецоперации на Украине придется вновь взаимодействовать с Россией. "Так всегда и происходит", — добавил бывший канцлер.Западные страны ввели множество санкций в ответ на спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220325/shreder-1779993177.html

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герхард шредер, германия