На телеканале "Россия" состоится премьера фильма "Иван Денисович"
На телеканале "Россия" покажут фильм Глеба Панфилова "Иван Денисович" с Филиппом Янковским
© Предоставлено пресс-службой ВГТРККадр из фильма "Иван Денисович"
© Предоставлено пресс-службой ВГТРК
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. На телеканале "Россия" в субботу, 23 апреля, состоится премьера фильма "Иван Денисович" Глеба Панфилова.
В главной роли — Филипп Янковский. За эту работу актер получил премию "Золотой орел", а также специальный приз международных независимых кинокритиков на фестивале в Локарно.
© Предоставлено пресс-службой ВГТРККадр из фильма "Иван Денисович"
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Кадр из фильма "Иван Денисович"
© Предоставлено пресс-службой ВГТРК
© Предоставлено пресс-службой ВГТРК
Эпизод из фильма "Иван Денисович"
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Эпизод из фильма "Иван Денисович"
© Предоставлено пресс-службой ВГТРК
1 из 2
Кадр из фильма "Иван Денисович"
© Предоставлено пресс-службой ВГТРК
2 из 2
Эпизод из фильма "Иван Денисович"
© Предоставлено пресс-службой ВГТРК
"Съемки были очень тяжелыми и в физическом, и в моральном плане. Мне пришлось стать другим человеком – солдатом Иваном Шуховым, я действительно перевоплотился в него", — рассказывал Янковский.
Образ одного из ключевых персонажей воплотила Инна Чурикова.
"Филипп – мужественный и сострадательный человек. И он абсолютно принадлежал своей роли. Казалось, он рожден для нее. У него поразительный взгляд, он чувствует своего героя, и я хочу сказать – в профессиональном мастерстве они с отцом, Олегом Янковским, идут рядом", — вспоминала Чурикова о работе с Янковским.
© Предоставлено пресс-службой ВГТРК
Сцена из фильма "Иван Денисович"
1 из 2
Сцена из фильма "Иван Денисович"
© Предоставлено пресс-службой ВГТРК
© Предоставлено пресс-службой ВГТРККадр из фильма "Иван Денисович"
2 из 2
Кадр из фильма "Иван Денисович"
© Предоставлено пресс-службой ВГТРК
1 из 2
Сцена из фильма "Иван Денисович"
© Предоставлено пресс-службой ВГТРК
2 из 2
Кадр из фильма "Иван Денисович"
© Предоставлено пресс-службой ВГТРК
Глеб Панфилов также получил "Золотого орла" за режиссуру. По словам Янковского, постановщик "конструктивный, внимательный к деталям".
Фильм снят по мотивам рассказа лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына "Один день Ивана Денисовича". В центре — история Ивана Шухова, рядового солдата. После немецкого плена по законам военного времени он оказался в родной стране заключенным Щ-854. Шухов научился выживать и остался открытым миру. Он соединяет в себе народную мудрость и веру в чудо.