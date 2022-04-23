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На телеканале "Россия" состоится премьера фильма "Иван Денисович" - РИА Новости, 23.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220423/film-1784901594.html
На телеканале "Россия" состоится премьера фильма "Иван Денисович"
На телеканале "Россия" состоится премьера фильма "Иван Денисович" - РИА Новости, 23.04.2022
На телеканале "Россия" состоится премьера фильма "Иван Денисович"
На телеканале "Россия" в субботу, 23 апреля, состоится премьера фильма "Иван Денисович" Глеба Панфилова. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T06:05
2022-04-23T06:05
культура
новости культуры
кино и сериалы
россия-1 (телеканал)
филипп янковский
инна чурикова
локарно
глеб панфилов
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. На телеканале "Россия" в субботу, 23 апреля, состоится премьера фильма "Иван Денисович" Глеба Панфилова. В главной роли — Филипп Янковский. За эту работу актер получил премию "Золотой орел", а также специальный приз международных независимых кинокритиков на фестивале в Локарно. "Съемки были очень тяжелыми и в физическом, и в моральном плане. Мне пришлось стать другим человеком – солдатом Иваном Шуховым, я действительно перевоплотился в него", — рассказывал Янковский.Образ одного из ключевых персонажей воплотила Инна Чурикова. "Филипп – мужественный и сострадательный человек. И он абсолютно принадлежал своей роли. Казалось, он рожден для нее. У него поразительный взгляд, он чувствует своего героя, и я хочу сказать – в профессиональном мастерстве они с отцом, Олегом Янковским, идут рядом", — вспоминала Чурикова о работе с Янковским. Глеб Панфилов также получил "Золотого орла" за режиссуру. По словам Янковского, постановщик "конструктивный, внимательный к деталям". Фильм снят по мотивам рассказа лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына "Один день Ивана Денисовича". В центре — история Ивана Шухова, рядового солдата. После немецкого плена по законам военного времени он оказался в родной стране заключенным Щ-854. Шухов научился выживать и остался открытым миру. Он соединяет в себе народную мудрость и веру в чудо.
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новости культуры, кино и сериалы, россия-1 (телеканал), филипп янковский, инна чурикова, локарно, глеб панфилов, александр солженицын, олег янковский
06:05 23.04.2022
 
На телеканале "Россия" состоится премьера фильма "Иван Денисович"

На телеканале "Россия" покажут фильм Глеба Панфилова "Иван Денисович" с Филиппом Янковским

© Предоставлено пресс-службой ВГТРККадр из фильма "Иван Денисович"
Кадр из фильма Иван Денисович
© Предоставлено пресс-службой ВГТРК
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. На телеканале "Россия" в субботу, 23 апреля, состоится премьера фильма "Иван Денисович" Глеба Панфилова.
В главной роли — Филипп Янковский. За эту работу актер получил премию "Золотой орел", а также специальный приз международных независимых кинокритиков на фестивале в Локарно.
© Предоставлено пресс-службой ВГТРККадр из фильма "Иван Денисович"
Кадр из фильма Иван Денисович
1 из 2
Кадр из фильма "Иван Денисович"
© Предоставлено пресс-службой ВГТРК
© Предоставлено пресс-службой ВГТРК

Эпизод из фильма "Иван Денисович"

Кадр из фильма Иван Денисович
2 из 2

Эпизод из фильма "Иван Денисович"

© Предоставлено пресс-службой ВГТРК
1 из 2
Кадр из фильма "Иван Денисович"
© Предоставлено пресс-службой ВГТРК
2 из 2

Эпизод из фильма "Иван Денисович"

© Предоставлено пресс-службой ВГТРК
"Съемки были очень тяжелыми и в физическом, и в моральном плане. Мне пришлось стать другим человеком – солдатом Иваном Шуховым, я действительно перевоплотился в него", — рассказывал Янковский.
Образ одного из ключевых персонажей воплотила Инна Чурикова.
"Филипп – мужественный и сострадательный человек. И он абсолютно принадлежал своей роли. Казалось, он рожден для нее. У него поразительный взгляд, он чувствует своего героя, и я хочу сказать – в профессиональном мастерстве они с отцом, Олегом Янковским, идут рядом", — вспоминала Чурикова о работе с Янковским.
© Предоставлено пресс-службой ВГТРК

Сцена из фильма "Иван Денисович"

Кадр из фильма Иван Денисович
1 из 2

Сцена из фильма "Иван Денисович"

© Предоставлено пресс-службой ВГТРК
© Предоставлено пресс-службой ВГТРККадр из фильма "Иван Денисович"
Кадр из фильма Иван Денисович
2 из 2
Кадр из фильма "Иван Денисович"
© Предоставлено пресс-службой ВГТРК
1 из 2

Сцена из фильма "Иван Денисович"

© Предоставлено пресс-службой ВГТРК
2 из 2
Кадр из фильма "Иван Денисович"
© Предоставлено пресс-службой ВГТРК
Глеб Панфилов также получил "Золотого орла" за режиссуру. По словам Янковского, постановщик "конструктивный, внимательный к деталям".
Фильм снят по мотивам рассказа лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына "Один день Ивана Денисовича". В центре — история Ивана Шухова, рядового солдата. После немецкого плена по законам военного времени он оказался в родной стране заключенным Щ-854. Шухов научился выживать и остался открытым миру. Он соединяет в себе народную мудрость и веру в чудо.
Режиссер Константин Буслов (третий справа) со съемочной группой на премьере своего фильма 1941. Крылья над Берлином в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 12:01Культура
В Москве прошла звездная премьера фильма "1941. Крылья над Берлином"
 
КультураНовости культурыКино и сериалыРоссия-1 (телеканал)Филипп ЯнковскийИнна ЧуриковаЛокарноГлеб ПанфиловАлександр СолженицынОлег Янковский
 
 
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