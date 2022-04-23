https://ria.ru/20220423/film-1784901594.html

На телеканале "Россия" состоится премьера фильма "Иван Денисович"

На телеканале "Россия" состоится премьера фильма "Иван Денисович" - РИА Новости, 23.04.2022

На телеканале "Россия" состоится премьера фильма "Иван Денисович"

На телеканале "Россия" в субботу, 23 апреля, состоится премьера фильма "Иван Денисович" Глеба Панфилова. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T06:05

2022-04-23T06:05

2022-04-23T06:05

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россия-1 (телеканал)

филипп янковский

инна чурикова

локарно

глеб панфилов

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. На телеканале "Россия" в субботу, 23 апреля, состоится премьера фильма "Иван Денисович" Глеба Панфилова. В главной роли — Филипп Янковский. За эту работу актер получил премию "Золотой орел", а также специальный приз международных независимых кинокритиков на фестивале в Локарно. "Съемки были очень тяжелыми и в физическом, и в моральном плане. Мне пришлось стать другим человеком – солдатом Иваном Шуховым, я действительно перевоплотился в него", — рассказывал Янковский.Образ одного из ключевых персонажей воплотила Инна Чурикова. "Филипп – мужественный и сострадательный человек. И он абсолютно принадлежал своей роли. Казалось, он рожден для нее. У него поразительный взгляд, он чувствует своего героя, и я хочу сказать – в профессиональном мастерстве они с отцом, Олегом Янковским, идут рядом", — вспоминала Чурикова о работе с Янковским. Глеб Панфилов также получил "Золотого орла" за режиссуру. По словам Янковского, постановщик "конструктивный, внимательный к деталям". Фильм снят по мотивам рассказа лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына "Один день Ивана Денисовича". В центре — история Ивана Шухова, рядового солдата. После немецкого плена по законам военного времени он оказался в родной стране заключенным Щ-854. Шухов научился выживать и остался открытым миру. Он соединяет в себе народную мудрость и веру в чудо.

https://ria.ru/20220421/premiere-1784646825.html

локарно

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, россия-1 (телеканал), филипп янковский, инна чурикова, локарно, глеб панфилов, александр солженицын, олег янковский