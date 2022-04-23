https://ria.ru/20220423/evakuatsiya-1785090851.html

Националисты сорвали эвакуацию из Мариуполя, открыв огонь по месту сбора

Националисты сорвали эвакуацию из Мариуполя, открыв огонь по месту сбора - РИА Новости, 23.04.2022

Националисты сорвали эвакуацию из Мариуполя, открыв огонь по месту сбора

Украинские националисты сорвали эвакуацию из Мариуполя, обстреляв место сбора людей, сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, слова которого... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T16:02

2022-04-23T16:02

2022-04-23T17:56

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 23 апр — РИА Новости. Украинские националисты сорвали эвакуацию из Мариуполя, обстреляв место сбора людей, сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, слова которого приводятся в Telegram-канале ведомства.Басурин пояснил, что по просьбе украинского вице-премьера Ирины Верещук российская сторона организовала гуманитарный коридор и предоставила транспорт. Эвакуация женщин и детей, как заявляла Верещук, должна была начаться в 12:00."Эта мирная акция была сорвана украинскими националистами, открывшими с территории завода "Азовсталь" огонь из минометов по объявленному месту сбора граждан", — рассказал Басурин.Он отметил, что благодаря действиям российских военных удалось вывести всех из-под обстрела и предотвратить жертвы среди мирного населения. Один военнослужащий получил ранение."Данная провокация подтверждает тот факт, что националисты готовы пожертвовать своими согражданами, только чтобы дискредитировать гуманитарные усилия, предпринимаемые российской стороной. Не исключено, что вина за многочисленные жертвы среди мирного населения, если бы эта бесчеловечная акция удалась, была бы возложена на Россию и ее Вооруженные силы", — добавил представитель Народной милиции.По информации штаба территориальной обороны ДНР, с 8:00 до 16:00 из Мариуполя удалось эвакуировать 167 человек, в том числе 23 ребенка.Российские подразделения и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, а 21 апреля министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что город полностью освобожден, но на заводе "Азовсталь" остаются более двух тысяч боевиков из националистического батальона "Азов" (против его бойцов в России возбудили уголовное дело). Президент Владимир Путин приказал отменить штурм промышленной зоны, но заблокировать ее "так, чтобы муха не пролетела".Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html

https://ria.ru/20220423/ptrk-1785048392.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мариуполь, в мире, днр, россия