https://ria.ru/20220423/donetsk-1785096476.html
Украинские войска Петровский район Донецка
Украинские войска Петровский район Донецка - РИА Новости, 23.04.2022
Украинские войска Петровский район Донецка
Украинские войска в 16.45 выпустили семь снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, говорится в сообщении представительства Донецкой... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T17:04
2022-04-23T17:04
2022-04-23T17:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
петровский район
донецк (днр)
украина
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости.. Украинские войска в 16.45 выпустили семь снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, говорится в сообщении представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлению: 16.45... Донецк (Петровский район): выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220423/donbass-1785096574.html
https://ria.ru/20220423/gorlovka-1785084899.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, владимир путин, петровский район, донецк (днр), украина
17:04 23.04.2022 (обновлено: 17:17 23.04.2022)
Украинские войска Петровский район Донецка
ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка семь снарядов калибра 122 миллиметра