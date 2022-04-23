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Украинские войска обстреляли Золотое в ЛНР - РИА Новости, 23.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220423/donbass-1785087301.html
Украинские войска обстреляли Золотое в ЛНР
Украинские войска обстреляли Золотое в ЛНР - РИА Новости, 23.04.2022
Украинские войска обстреляли Золотое в ЛНР
Украинские войска днем в субботу обстреляли населенный пункт Золотое в Луганской народной республике, выпустив четыре мины калибром 120 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T15:25
2022-04-23T16:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
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ЛУГАНСК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска днем в субботу обстреляли населенный пункт Золотое в Луганской народной республике, выпустив четыре мины калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: в 14.30 с направления н.п. Золотое-4 по н.п. Золотое-5 с применением 120-миллиметровых минометов (четыре мины)", - заявило представительство в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220423/obstrel-1785083140.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс
15:25 23.04.2022 (обновлено: 16:20 23.04.2022)
 
Украинские войска обстреляли Золотое в ЛНР

ЛНР: украинские войска обстреляли Золотое минами калибра 120 миллиметров

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПредставитель СЦКК проводит работу по фиксации последствий обстрела в населенном пункте Фрунзе в ЛНР
Представитель СЦКК проводит работу по фиксации последствий обстрела в населенном пункте Фрунзе в ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Представитель СЦКК проводит работу по фиксации последствий обстрела в населенном пункте Фрунзе в ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска днем в субботу обстреляли населенный пункт Золотое в Луганской народной республике, выпустив четыре мины калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: в 14.30 с направления н.п. Золотое-4 по н.п. Золотое-5 с применением 120-миллиметровых минометов (четыре мины)", - заявило представительство в Telegram-канале.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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