15:45 23.04.2022 (обновлено: 16:02 23.04.2022)
В Новосибирске опровергли сообщения о дискриминации однофамильца Зеленского
В Новосибирске опровергли дискриминацию при трудоустройстве однофамильца Зеленского
Новосибирск. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 23 апр – РИА Новости. Власти опровергли дискриминацию при трудоустройстве жителя Новосибирска, инвалида Сергея Зеленского из-за его фамилии.
Ранее 45-летний сибиряк, инвалид третьей группы рассказал сайту ngs.ru, что после начала спецоперации России на Украине фамилия якобы стала его персональным проклятием. Он заявил, что из-за этого его не берут на работу и даже охранник в администрации губернатора Новосибирской области назвал его фамилию такой же "как у наркомана с Украины".
"Согласно информации ГКУ Новосибирской области "Центр занятости населения города Новосибирска", представленной учреждением в министерство труда и социального развития региона, Сергей Зеленский получал отказы от потенциальных работодателей по объективным причинам, никак не связанным с его фамилией, что подтверждается отметками работодателей на выданных гражданину направлениях на работу", - сообщается в Telegram-канале правительства Новосибирской области.
В министерстве труда и социального развития региона подтвердили, что в ведомство поступило обращение гражданина, на которое будет дан официальный ответ в установленные сроки.
"Управлением делами администрации Новосибирской области проведена проверка публикаций средств массовой информации и социальных медиа о якобы имевшем место некорректном обращении сотрудника службы безопасности с посетителем с ограниченными возможностями здоровья. Данная информация не нашла подтверждения", - также сообщили власти.
По данным чиновников, на записи с камер наблюдения видно, что сотрудники службы безопасности никаких разговоров с Зеленским не вели. В управделами добавили, что сотрудники службы безопасности перед каждой сменой проходят инструктаж, в том числе о необходимости соблюдения общепринятых норм общения с посетителями и сотрудниками.