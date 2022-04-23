https://ria.ru/20220423/diskriminatsiya-1785089191.html

В Новосибирске опровергли сообщения о дискриминации однофамильца Зеленского

В Новосибирске опровергли сообщения о дискриминации однофамильца Зеленского - РИА Новости, 23.04.2022

В Новосибирске опровергли сообщения о дискриминации однофамильца Зеленского

Власти опровергли дискриминацию при трудоустройстве жителя Новосибирска, инвалида Сергея Зеленского из-за его фамилии. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T15:45

2022-04-23T15:45

2022-04-23T16:02

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НОВОСИБИРСК, 23 апр – РИА Новости. Власти опровергли дискриминацию при трудоустройстве жителя Новосибирска, инвалида Сергея Зеленского из-за его фамилии.Ранее 45-летний сибиряк, инвалид третьей группы рассказал сайту ngs.ru, что после начала спецоперации России на Украине фамилия якобы стала его персональным проклятием. Он заявил, что из-за этого его не берут на работу и даже охранник в администрации губернатора Новосибирской области назвал его фамилию такой же "как у наркомана с Украины"."Согласно информации ГКУ Новосибирской области "Центр занятости населения города Новосибирска", представленной учреждением в министерство труда и социального развития региона, Сергей Зеленский получал отказы от потенциальных работодателей по объективным причинам, никак не связанным с его фамилией, что подтверждается отметками работодателей на выданных гражданину направлениях на работу", - сообщается в Telegram-канале правительства Новосибирской области.В министерстве труда и социального развития региона подтвердили, что в ведомство поступило обращение гражданина, на которое будет дан официальный ответ в установленные сроки.По данным чиновников, на записи с камер наблюдения видно, что сотрудники службы безопасности никаких разговоров с Зеленским не вели. В управделами добавили, что сотрудники службы безопасности перед каждой сменой проходят инструктаж, в том числе о необходимости соблюдения общепринятых норм общения с посетителями и сотрудниками.

https://ria.ru/20220421/diskriminatsiya-1784611833.html

https://ria.ru/20220418/zaschita-1784110560.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новосибирская область, россия, украина, общество