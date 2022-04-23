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В Новосибирске опровергли сообщения о дискриминации однофамильца Зеленского - РИА Новости, 23.04.2022
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В Новосибирске опровергли сообщения о дискриминации однофамильца Зеленского
В Новосибирске опровергли сообщения о дискриминации однофамильца Зеленского - РИА Новости, 23.04.2022
В Новосибирске опровергли сообщения о дискриминации однофамильца Зеленского
Власти опровергли дискриминацию при трудоустройстве жителя Новосибирска, инвалида Сергея Зеленского из-за его фамилии. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T15:45
2022-04-23T16:02
новосибирская область
россия
украина
общество
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НОВОСИБИРСК, 23 апр – РИА Новости. Власти опровергли дискриминацию при трудоустройстве жителя Новосибирска, инвалида Сергея Зеленского из-за его фамилии.Ранее 45-летний сибиряк, инвалид третьей группы рассказал сайту ngs.ru, что после начала спецоперации России на Украине фамилия якобы стала его персональным проклятием. Он заявил, что из-за этого его не берут на работу и даже охранник в администрации губернатора Новосибирской области назвал его фамилию такой же "как у наркомана с Украины"."Согласно информации ГКУ Новосибирской области "Центр занятости населения города Новосибирска", представленной учреждением в министерство труда и социального развития региона, Сергей Зеленский получал отказы от потенциальных работодателей по объективным причинам, никак не связанным с его фамилией, что подтверждается отметками работодателей на выданных гражданину направлениях на работу", - сообщается в Telegram-канале правительства Новосибирской области.В министерстве труда и социального развития региона подтвердили, что в ведомство поступило обращение гражданина, на которое будет дан официальный ответ в установленные сроки.По данным чиновников, на записи с камер наблюдения видно, что сотрудники службы безопасности никаких разговоров с Зеленским не вели. В управделами добавили, что сотрудники службы безопасности перед каждой сменой проходят инструктаж, в том числе о необходимости соблюдения общепринятых норм общения с посетителями и сотрудниками.
https://ria.ru/20220421/diskriminatsiya-1784611833.html
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новосибирская область, россия, украина, общество
15:45 23.04.2022 (обновлено: 16:02 23.04.2022)
 
В Новосибирске опровергли сообщения о дискриминации однофамильца Зеленского

В Новосибирске опровергли дискриминацию при трудоустройстве однофамильца Зеленского

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНовосибирск
Новосибирск - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 23 апр – РИА Новости. Власти опровергли дискриминацию при трудоустройстве жителя Новосибирска, инвалида Сергея Зеленского из-за его фамилии.
Ранее 45-летний сибиряк, инвалид третьей группы рассказал сайту ngs.ru, что после начала спецоперации России на Украине фамилия якобы стала его персональным проклятием. Он заявил, что из-за этого его не берут на работу и даже охранник в администрации губернатора Новосибирской области назвал его фамилию такой же "как у наркомана с Украины".
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"Согласно информации ГКУ Новосибирской области "Центр занятости населения города Новосибирска", представленной учреждением в министерство труда и социального развития региона, Сергей Зеленский получал отказы от потенциальных работодателей по объективным причинам, никак не связанным с его фамилией, что подтверждается отметками работодателей на выданных гражданину направлениях на работу", - сообщается в Telegram-канале правительства Новосибирской области.
В министерстве труда и социального развития региона подтвердили, что в ведомство поступило обращение гражданина, на которое будет дан официальный ответ в установленные сроки.
"Управлением делами администрации Новосибирской области проведена проверка публикаций средств массовой информации и социальных медиа о якобы имевшем место некорректном обращении сотрудника службы безопасности с посетителем с ограниченными возможностями здоровья. Данная информация не нашла подтверждения", - также сообщили власти.
По данным чиновников, на записи с камер наблюдения видно, что сотрудники службы безопасности никаких разговоров с Зеленским не вели. В управделами добавили, что сотрудники службы безопасности перед каждой сменой проходят инструктаж, в том числе о необходимости соблюдения общепринятых норм общения с посетителями и сотрудниками.
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