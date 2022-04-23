https://ria.ru/20220423/byudzhet-1785044715.html

Эксперт рассказал о связи санкций с увеличением поступлений в бюджет России

Эксперт рассказал о связи санкций с увеличением поступлений в бюджет России - РИА Новости, 23.04.2022

Эксперт рассказал о связи санкций с увеличением поступлений в бюджет России

Резкий рост доходов состоятельных россиян и как следствие - увеличение поступлений подоходного налога по повышенной ставке в бюджет РФ за первый квартал... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T07:35

2022-04-23T07:35

2022-04-23T07:35

экономика

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Резкий рост доходов состоятельных россиян и как следствие - увеличение поступлений подоходного налога по повышенной ставке в бюджет РФ за первый квартал текущего года - связаны с западными санкциями против России и ситуацией в экономике в целом, заявил РИА Новости руководитель направления "Налоговая политика" ЦСР Левон Айрапетян.Поступления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по повышенной ставке 15%, которая установлена для высоких доходов, за первый квартал текущего года, по данным ФНС, выросли почти в три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года."Первый квартал, как известно, был турбулентным и вызвал массу процессов в экономике, особенно на уровне состоятельных лиц. Но при отсутствии данных о структуре доходов, с которых выросли поступления, давать оценки наверняка сложно", - добавил он.Россия с 2021 года отказалась от плоской шкалы налога на доходы физических лиц, повысив до 15% с привычных 13% ставку для доходов свыше 5 миллионов рублей в год. При этом если поступления налога по ставке 13% идут в региональные бюджеты, то доходы от ее повышения направляются в специальный федеральный фонд, за счет которого финансируется лечение детей с редкими заболеваниями.Поступления в консолидированный бюджет РФ от НДФЛ по ставке 15% в январе-марте составили 122 миллиарда рублей – это в 2,9 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.При этом налоговые органы отмечали рост поступлений подоходного налога и по общей ставке: за первый квартал 2022 года они достигли 1,2 триллиона рублей, что на 25,4% выше аналогичного периода прошлого года. А за март поступило 0,5 триллиона рублей подоходного налога - на 21,3% больше, чем в марте 2021 года.По данным ФНС, поступления подоходного налога растут во всех регионах РФ. В лидерах роста Центральный федеральный округ – на него приходится 34% поступлений, Северо-Западный и Сибирский федеральные округа - 24% и 22% поступлений этого налога соответственно.

https://radiosputnik.ria.ru/20220422/makron-1784924117.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220421/sanktsii-1784758891.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)