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Микробиолог допустил участие Польши в разработке биооружия на Украине - РИА Новости, 23.04.2022
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Микробиолог допустил участие Польши в разработке биооружия на Украине
Микробиолог допустил участие Польши в разработке биооружия на Украине - РИА Новости, 23.04.2022
Микробиолог допустил участие Польши в разработке биооружия на Украине
Участие Польши в работе украинских биологических лабораторий, проводивших работы в интересах США и других стран НАТО, не исключается, считает военный... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T03:20
2022-04-23T05:19
украина
нато
в мире
польша
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Участие Польши в работе украинских биологических лабораторий, проводивших работы в интересах США и других стран НАТО, не исключается, считает военный микробиолог, главный специалист 27-го научного центра министерства обороны России, полковник в отставке Михаил Супотницкий.Он напомнил, что Польша еще в 1920-х годах начала собственные исследования в области бактериологического оружия и продвинулась в них настолько, что в Варшаву приезжали японские военные перенимать наработки по бесчеловечным опытам над людьми. Некоторые крупные участники польской бактериологической программы в годы Второй мировой войны осели в США и Великобритании.В ходе российской специальной военной операции были добыты и обнародованы доказательства того, что на Украине велись работы в рамках военно-биологических программ США и их союзников по блоку НАТО. В частности, шли исследования с возбудителями различных заболеваний, в том числе чумы и сибирской язвы.На территории Украины сформировалась сеть из более 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, на них Вашингтон потратил более 200 миллионов долларов, заявлял генерал Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской спецоперации, говорил он.Кириллов в числе прочего рассказал про проект № 68727 ЕN, финансируемый Германией. В его рамках в гамбургский институт тропической медицины имени Бернанда Нохта передали одну тысячу образцов сыворотки крови граждан из различных областей Украины, относящихся исключительно к "славянскому этносу".Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова.По данным, обнародованным Минобороны, инвестиционный фонд сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине. Руководители подразделений и сотрудники Пентагона, а также его основных компаний-подрядчиков участвовали в создании компонентов биологического оружия, эти компании были напрямую связаны с сыном Джо Байдена. Российское военное ведомство также озвучило имена западных кураторов украинских биолабораторий.В России создана парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий на территории Украины. Итогом работы комиссии будет доклад президенту и правительству России, международным организациям, будет сформировано досье.
https://ria.ru/20220418/ssha-1784121586.html
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украина, нато, в мире, польша
03:20 23.04.2022 (обновлено: 05:19 23.04.2022)
 
Микробиолог допустил участие Польши в разработке биооружия на Украине

Микробиолог Супотницкий: участие Польши в разработке биооружия на Украине не исключено

© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкТабличка на двери лаборатории
Табличка на двери лаборатории - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© Sputnik / Денис Асланов
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Табличка на двери лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Участие Польши в работе украинских биологических лабораторий, проводивших работы в интересах США и других стран НАТО, не исключается, считает военный микробиолог, главный специалист 27-го научного центра министерства обороны России, полковник в отставке Михаил Супотницкий.

"Биолаборатории на Украине — неужели они не связаны с Польшей? Я думаю, что это "сообщающиеся сосуды", - сказал Супотницкий РИА Новости.

Он напомнил, что Польша еще в 1920-х годах начала собственные исследования в области бактериологического оружия и продвинулась в них настолько, что в Варшаву приезжали японские военные перенимать наработки по бесчеловечным опытам над людьми. Некоторые крупные участники польской бактериологической программы в годы Второй мировой войны осели в США и Великобритании.
В ходе российской специальной военной операции были добыты и обнародованы доказательства того, что на Украине велись работы в рамках военно-биологических программ США и их союзников по блоку НАТО. В частности, шли исследования с возбудителями различных заболеваний, в том числе чумы и сибирской язвы.
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США ведут биоразработки в сотнях лабораторий по всему миру, заявил Косачев
На территории Украины сформировалась сеть из более 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, на них Вашингтон потратил более 200 миллионов долларов, заявлял генерал Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской спецоперации, говорил он.
Кириллов в числе прочего рассказал про проект № 68727 ЕN, финансируемый Германией. В его рамках в гамбургский институт тропической медицины имени Бернанда Нохта передали одну тысячу образцов сыворотки крови граждан из различных областей Украины, относящихся исключительно к "славянскому этносу".
Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По данным, обнародованным Минобороны, инвестиционный фонд сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине. Руководители подразделений и сотрудники Пентагона, а также его основных компаний-подрядчиков участвовали в создании компонентов биологического оружия, эти компании были напрямую связаны с сыном Джо Байдена. Российское военное ведомство также озвучило имена западных кураторов украинских биолабораторий.
В России создана парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий на территории Украины. Итогом работы комиссии будет доклад президенту и правительству России, международным организациям, будет сформировано досье.
Биологическая опасность - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 13:54
Комиссия по расследованию работы лабораторий на Украине начала сбор досье
 
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