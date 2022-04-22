https://ria.ru/20220422/voennoplennye-1784979068.html

Командиры украинских морпехов безразлично относились к потерям в Мариуполе

Командиры украинских морпехов безразлично относились к потерям в Мариуполе - РИА Новости, 22.04.2022

Командиры украинских морпехов безразлично относились к потерям в Мариуполе

Командование 36-й бригады морской пехоты Украины не реагировало на потери и не предпринимало попыток спасти раненых, рассказал РИА Новости начальник медицинской РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T17:47

2022-04-22T17:47

2022-04-22T17:47

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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Командование 36-й бригады морской пехоты Украины не реагировало на потери и не предпринимало попыток спасти раненых, рассказал РИА Новости начальник медицинской службы бригады майор Владимир Лабузов, решивший сложить оружие.Крупнейший в Приазовье город Мариуполь является одним из основных направлений наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР. Из украинских сил в городе остаются только боевики, засевшие на металлургическом комбинате "Азовсталь"."Скажем так, с их уст ничего не звучало про плен, более того, как-то посредственно они относились к количеству потерь, о котором я пытался им донести. Что, ребята, у нас, на секундочку, 12 трехсотых (раненых) там, девять двухсотых (погибших) - это только сегодня. А если мы берем неделю, то это… И очень не заинтересованы люди в попытке, в эвакуации тяжелораненых. Очень не заинтересованы. Ну как-то так оно все казалось, будто людей у нас столько же, сколько было на момент ротации и эти все потери, они будто бы восполнялись", - сказал Лабузов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220422/voennoplennye-1784976294.html

https://ria.ru/20220422/azovstal-1784978506.html

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