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Командиры украинских морпехов безразлично относились к потерям в Мариуполе - РИА Новости, 22.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/voennoplennye-1784979068.html
Командиры украинских морпехов безразлично относились к потерям в Мариуполе
Командиры украинских морпехов безразлично относились к потерям в Мариуполе - РИА Новости, 22.04.2022
Командиры украинских морпехов безразлично относились к потерям в Мариуполе
Командование 36-й бригады морской пехоты Украины не реагировало на потери и не предпринимало попыток спасти раненых, рассказал РИА Новости начальник медицинской РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T17:47
2022-04-22T17:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
мариуполь
донбасс
днр
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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Командование 36-й бригады морской пехоты Украины не реагировало на потери и не предпринимало попыток спасти раненых, рассказал РИА Новости начальник медицинской службы бригады майор Владимир Лабузов, решивший сложить оружие.Крупнейший в Приазовье город Мариуполь является одним из основных направлений наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР. Из украинских сил в городе остаются только боевики, засевшие на металлургическом комбинате "Азовсталь"."Скажем так, с их уст ничего не звучало про плен, более того, как-то посредственно они относились к количеству потерь, о котором я пытался им донести. Что, ребята, у нас, на секундочку, 12 трехсотых (раненых) там, девять двухсотых (погибших) - это только сегодня. А если мы берем неделю, то это… И очень не заинтересованы люди в попытке, в эвакуации тяжелораненых. Очень не заинтересованы. Ну как-то так оно все казалось, будто людей у нас столько же, сколько было на момент ротации и эти все потери, они будто бы восполнялись", - сказал Лабузов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220422/voennoplennye-1784976294.html
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в мире, украина, мариуполь, донбасс, днр
17:47 22.04.2022
 
Командиры украинских морпехов безразлично относились к потерям в Мариуполе

Сдавшийся украинский морпех сообщил, что их командиры безразлично относились к потерям

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтела при въезде на территорию морского торгового порта в Мариуполе
Стела при въезде на территорию морского торгового порта в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Стела при въезде на территорию морского торгового порта в Мариуполе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Командование 36-й бригады морской пехоты Украины не реагировало на потери и не предпринимало попыток спасти раненых, рассказал РИА Новости начальник медицинской службы бригады майор Владимир Лабузов, решивший сложить оружие.
Крупнейший в Приазовье город Мариуполь является одним из основных направлений наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР. Из украинских сил в городе остаются только боевики, засевшие на металлургическом комбинате "Азовсталь".
Портовые краны в морском торговом порту Мариуполя - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
17:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские морпехи в Мариуполе сдались после исчезновения своих командиров
"Скажем так, с их уст ничего не звучало про плен, более того, как-то посредственно они относились к количеству потерь, о котором я пытался им донести. Что, ребята, у нас, на секундочку, 12 трехсотых (раненых) там, девять двухсотых (погибших) - это только сегодня. А если мы берем неделю, то это… И очень не заинтересованы люди в попытке, в эвакуации тяжелораненых. Очень не заинтересованы. Ну как-то так оно все казалось, будто людей у нас столько же, сколько было на момент ротации и эти все потери, они будто бы восполнялись", - сказал Лабузов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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