https://ria.ru/20220422/videoroliki-1784900230.html

Лучшие экспонаты музеев показали в новом проекте "Россия: 85 приключений"

Лучшие экспонаты музеев показали в новом проекте "Россия: 85 приключений" - РИА Новости, 22.04.2022

Лучшие экспонаты музеев показали в новом проекте "Россия: 85 приключений"

– РИА Новости. Федеральные музеи России разместили видеоролики о своих самых интересных экспонатах на платформе "Россия: 85 приключений", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T16:01

2022-04-22T16:01

2022-04-22T16:01

россия

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

музеи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784898959_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_039a2622e37317b75ae027e6cc97c153.jpg

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Федеральные музеи России разместили видеоролики о своих самых интересных экспонатах на платформе "Россия: 85 приключений", сообщает пресс-служба министерства культуры РФ."Россия: 85 приключений" - всероссийский проект, организованный онлайн-медиа Russia Beyond, входящим в телесеть RT, представляет собой коллекцию видеороликов о лучших приключениях на территории нашей страны. Ролики дают возможность узнать больше о культуре регионов и их этническом разнообразии.Свои материалы на платформе уже разместили многие музеи. Так, например, видео "Уйти в дозор со стрельцом" государственного музея "Смоленская крепость" рассказывает об уникальном фортификационном сооружении XVII века. Посмотрев ролик, зрители могут совершить путешествие во времени и узнать подробнее о том, как служили стрельцы.В свою очередь, сюжет музея-заповедника "Петергоф" посвящен портретам в парадных залах Большого Петергофского дворца – это полотна с изображением 368 красавиц кисти Пьетро Ротари. Музей предлагает посетителям найти похожий на себя портрет.Государственный центральный музей современной истории России показывает, как в одном из залов посетителей встречает робот Клиоша (его имя – производное от имени музы Клио, покровительницы истории в древнегреческой мифологии). Робот одновременно и экспонат, и экскурсовод: он может рассказать о представленных предметах, самостоятельно найти необходимую информацию.Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова выразила благодарность RT за прекрасную возможность вместе работать над проектом "Россия: 85 приключений", отметив, что во многих регионах страны созданы прекрасные условия для развития внутреннего туризма, а центрами притяжения становятся федеральные учреждения культуры с их разнообразными культурно-просветительскими проектами, фестивалями, праздниками, концертами и постановками.

https://ria.ru/20220416/vystavka-1783586413.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), музеи