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Лучшие экспонаты музеев показали в новом проекте "Россия: 85 приключений" - РИА Новости, 22.04.2022
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Лучшие экспонаты музеев показали в новом проекте "Россия: 85 приключений"
Лучшие экспонаты музеев показали в новом проекте "Россия: 85 приключений" - РИА Новости, 22.04.2022
Лучшие экспонаты музеев показали в новом проекте "Россия: 85 приключений"
– РИА Новости. Федеральные музеи России разместили видеоролики о своих самых интересных экспонатах на платформе "Россия: 85 приключений", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T16:01
2022-04-22T16:01
россия
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
музеи
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Федеральные музеи России разместили видеоролики о своих самых интересных экспонатах на платформе "Россия: 85 приключений", сообщает пресс-служба министерства культуры РФ."Россия: 85 приключений" - всероссийский проект, организованный онлайн-медиа Russia Beyond, входящим в телесеть RT, представляет собой коллекцию видеороликов о лучших приключениях на территории нашей страны. Ролики дают возможность узнать больше о культуре регионов и их этническом разнообразии.Свои материалы на платформе уже разместили многие музеи. Так, например, видео "Уйти в дозор со стрельцом" государственного музея "Смоленская крепость" рассказывает об уникальном фортификационном сооружении XVII века. Посмотрев ролик, зрители могут совершить путешествие во времени и узнать подробнее о том, как служили стрельцы.В свою очередь, сюжет музея-заповедника "Петергоф" посвящен портретам в парадных залах Большого Петергофского дворца – это полотна с изображением 368 красавиц кисти Пьетро Ротари. Музей предлагает посетителям найти похожий на себя портрет.Государственный центральный музей современной истории России показывает, как в одном из залов посетителей встречает робот Клиоша (его имя – производное от имени музы Клио, покровительницы истории в древнегреческой мифологии). Робот одновременно и экспонат, и экскурсовод: он может рассказать о представленных предметах, самостоятельно найти необходимую информацию.Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова выразила благодарность RT за прекрасную возможность вместе работать над проектом "Россия: 85 приключений", отметив, что во многих регионах страны созданы прекрасные условия для развития внутреннего туризма, а центрами притяжения становятся федеральные учреждения культуры с их разнообразными культурно-просветительскими проектами, фестивалями, праздниками, концертами и постановками.
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Артем Смирнов
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россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), музеи
16:01 22.04.2022
 

Лучшие экспонаты музеев показали в новом проекте "Россия: 85 приключений"

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЕкатерининский дворец и парк в Царскосельской императорской резиденции "Царское село"
Екатерининский дворец и парк в Царскосельской императорской резиденции Царское село - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Федеральные музеи России разместили видеоролики о своих самых интересных экспонатах на платформе "Россия: 85 приключений", сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.
"Россия: 85 приключений" - всероссийский проект, организованный онлайн-медиа Russia Beyond, входящим в телесеть RT, представляет собой коллекцию видеороликов о лучших приключениях на территории нашей страны. Ролики дают возможность узнать больше о культуре регионов и их этническом разнообразии.
Посетитель на выставке Россия. Дорогами цивилизаций в Историческом музее в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
16 апреля, 07:01Культура
От рубила до космоса: в Историческом музее показывают дороги цивилизаций
Свои материалы на платформе уже разместили многие музеи. Так, например, видео "Уйти в дозор со стрельцом" государственного музея "Смоленская крепость" рассказывает об уникальном фортификационном сооружении XVII века. Посмотрев ролик, зрители могут совершить путешествие во времени и узнать подробнее о том, как служили стрельцы.
В свою очередь, сюжет музея-заповедника "Петергоф" посвящен портретам в парадных залах Большого Петергофского дворца – это полотна с изображением 368 красавиц кисти Пьетро Ротари. Музей предлагает посетителям найти похожий на себя портрет.
Государственный центральный музей современной истории России показывает, как в одном из залов посетителей встречает робот Клиоша (его имя – производное от имени музы Клио, покровительницы истории в древнегреческой мифологии). Робот одновременно и экспонат, и экскурсовод: он может рассказать о представленных предметах, самостоятельно найти необходимую информацию.
Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова выразила благодарность RT за прекрасную возможность вместе работать над проектом "Россия: 85 приключений", отметив, что во многих регионах страны созданы прекрасные условия для развития внутреннего туризма, а центрами притяжения становятся федеральные учреждения культуры с их разнообразными культурно-просветительскими проектами, фестивалями, праздниками, концертами и постановками.
 
РоссияМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Музеи
 
 
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