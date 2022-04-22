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Власти Ленобласти расширили меры соцподдержки детей-сирот - РИА Новости, 22.04.2022
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Ленинградская область
https://ria.ru/20220422/sotspodderzhka-1784968721.html
Власти Ленобласти расширили меры соцподдержки детей-сирот
Власти Ленобласти расширили меры соцподдержки детей-сирот - РИА Новости, 22.04.2022
Власти Ленобласти расширили меры соцподдержки детей-сирот
Власти Ленинградской области расширили перечень мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T17:12
2022-04-22T17:12
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
жилье
сзфо
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр — РИА Новости. Власти Ленинградской области расширили перечень мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление об утверждении новой меры поддержки, которое вступает в силу с 28 апреля."Согласно документу, на аренду жилья в городском поселении будет компенсировано 15 тысяч рублей, а в сельском – 10 тысяч рублей ежемесячно. Выплата будет осуществляться при предъявлении заявителем в органы опеки договора аренды жилого помещения", - отметили в пресс-службе.Как уточнил глава региона, в этом году мерой поддержки могут воспользоваться примерно 150-200 человек.В пресс-службе напомнили, что с 2015 по 2021 годы регион обеспечил благоустроенными квартирами 2 641 детей-сирот. На эти цели из областного и федерального бюджетов были направлены более 4 миллиардов рублей."Наш регион – один из первых в СЗФО ввел эту меру поддержки. Дети-сироты с 18 лет обеспечиваются государством жильем, однако процесс передачи по объективным причинам может затянуться на 3-5 месяцев. Поэтому и была разработана альтернативная помощь в виде оплаты арендного жилья. Ребята, которые стремятся к самостоятельной жизни, могут ею воспользоваться", – пояснил Александр Дрозденко.
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ленинградская область, александр дрозденко, жилье, сзфо, общество
17:12 22.04.2022
 

Власти Ленобласти расширили меры соцподдержки детей-сирот

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр — РИА Новости. Власти Ленинградской области расширили перечень мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление об утверждении новой меры поддержки, которое вступает в силу с 28 апреля.
"Согласно документу, на аренду жилья в городском поселении будет компенсировано 15 тысяч рублей, а в сельском – 10 тысяч рублей ежемесячно. Выплата будет осуществляться при предъявлении заявителем в органы опеки договора аренды жилого помещения", - отметили в пресс-службе.
Как уточнил глава региона, в этом году мерой поддержки могут воспользоваться примерно 150-200 человек.
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В пресс-службе напомнили, что с 2015 по 2021 годы регион обеспечил благоустроенными квартирами 2 641 детей-сирот. На эти цели из областного и федерального бюджетов были направлены более 4 миллиардов рублей.
"Наш регион – один из первых в СЗФО ввел эту меру поддержки. Дети-сироты с 18 лет обеспечиваются государством жильем, однако процесс передачи по объективным причинам может затянуться на 3-5 месяцев. Поэтому и была разработана альтернативная помощь в виде оплаты арендного жилья. Ребята, которые стремятся к самостоятельной жизни, могут ею воспользоваться", – пояснил Александр Дрозденко.
 
Ленинградская областьЛенинградская областьАлександр ДрозденкоЖильеСЗФООбщество
 
 
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