https://ria.ru/20220422/sotspodderzhka-1784968721.html

Власти Ленобласти расширили меры соцподдержки детей-сирот

Власти Ленобласти расширили меры соцподдержки детей-сирот - РИА Новости, 22.04.2022

Власти Ленобласти расширили меры соцподдержки детей-сирот

Власти Ленинградской области расширили перечень мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T17:12

2022-04-22T17:12

2022-04-22T17:12

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

жилье

сзфо

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр — РИА Новости. Власти Ленинградской области расширили перечень мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление об утверждении новой меры поддержки, которое вступает в силу с 28 апреля."Согласно документу, на аренду жилья в городском поселении будет компенсировано 15 тысяч рублей, а в сельском – 10 тысяч рублей ежемесячно. Выплата будет осуществляться при предъявлении заявителем в органы опеки договора аренды жилого помещения", - отметили в пресс-службе.Как уточнил глава региона, в этом году мерой поддержки могут воспользоваться примерно 150-200 человек.В пресс-службе напомнили, что с 2015 по 2021 годы регион обеспечил благоустроенными квартирами 2 641 детей-сирот. На эти цели из областного и федерального бюджетов были направлены более 4 миллиардов рублей."Наш регион – один из первых в СЗФО ввел эту меру поддержки. Дети-сироты с 18 лет обеспечиваются государством жильем, однако процесс передачи по объективным причинам может затянуться на 3-5 месяцев. Поэтому и была разработана альтернативная помощь в виде оплаты арендного жилья. Ребята, которые стремятся к самостоятельной жизни, могут ею воспользоваться", – пояснил Александр Дрозденко.

https://ria.ru/20220421/lenoblast-1784672170.html

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Алёна Пава

ленинградская область, александр дрозденко, жилье, сзфо, общество