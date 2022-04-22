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В Мелитополе вновь открыли школу - РИА Новости, 22.04.2022
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https://ria.ru/20220422/shkola-1784899353.html
В Мелитополе вновь открыли школу
В Мелитополе вновь открыли школу - РИА Новости, 22.04.2022
В Мелитополе вновь открыли школу
В находящемся под контролем российской армии Мелитополе началось обучение в гимназии №1, преподавание будет на русском языке, администрация готова переводить... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T13:18
2022-04-22T14:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мелитополь
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вооруженные силы украины
россия
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 22 апр – РИА Новости. В находящемся под контролем российской армии Мелитополе началось обучение в гимназии №1, преподавание будет на русском языке, администрация готова переводить детей из других школ и уже приняла учеников из Мариуполя, сообщил РИА Новости директор гимназии Владимир Тоцкий."Школа приступила к работе, переходит с онлайн-обучения на стационарное очное обучение, дети постепенно собираются, учителя тоже выходят на работу. Ближайшая перспектива - собрать как учащихся, так и учителей и приступить к полноценному образованию, обучению детей в полном объеме. На русском языке обучение, старые программы – частично на украинском", - сказал Тоцкий, который имеет опыт работы за рубежом по программе ЮНЕСКО: два года он был учителем физики в Замбии.Руководство гимназии, по словам Тоцкого, готово принимать детей из других школ, в том числе из Мариуполя. "К нам приходят и из Мариуполя, сегодня дети оттуда были, и были также из других школ родители, которые написали уже заявление на перевод", - рассказал Тоцкий.Уже развернута и внеклассная работа – перед Пасхой в школе проведут праздник. "Чтобы дети не по классам сидели, а немного подвигались, привыкли к этой мирной жизни. И рассказать немного о традициях Пасхи", - пояснил собеседник.Одной из проблем директор видит в том, что после ухода прежней администрации школы пропали личные дела учителей и учеников, отсутствует ряд других документов, а также часть компьютерной техники. По результатам инвентаризации будет составлен акт и передан в правоохранительные органы, отметил Тоцкий.Сейчас, как передаёт корреспондент РИА Новости, в Мелитополе идет обучение в нескольких школах и детсадах, а также открыт инклюзивный центр для детей с особенностями развития и музыкальная школа.
https://ria.ru/20220421/melitopol-1784769087.html
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в мире, мелитополь, украина, вооруженные силы украины, россия
13:18 22.04.2022 (обновлено: 14:09 22.04.2022)
 
В Мелитополе вновь открыли школу

В находящемся под контролем российской армии Мелитополе открылась гимназия №1

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие РФ на улицах Мелитополя
Военнослужащие РФ на улицах Мелитополя - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащие РФ на улицах Мелитополя. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 22 апр – РИА Новости. В находящемся под контролем российской армии Мелитополе началось обучение в гимназии №1, преподавание будет на русском языке, администрация готова переводить детей из других школ и уже приняла учеников из Мариуполя, сообщил РИА Новости директор гимназии Владимир Тоцкий.
"Школа приступила к работе, переходит с онлайн-обучения на стационарное очное обучение, дети постепенно собираются, учителя тоже выходят на работу. Ближайшая перспектива - собрать как учащихся, так и учителей и приступить к полноценному образованию, обучению детей в полном объеме. На русском языке обучение, старые программы – частично на украинском", - сказал Тоцкий, который имеет опыт работы за рубежом по программе ЮНЕСКО: два года он был учителем физики в Замбии.
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Руководство гимназии, по словам Тоцкого, готово принимать детей из других школ, в том числе из Мариуполя. "К нам приходят и из Мариуполя, сегодня дети оттуда были, и были также из других школ родители, которые написали уже заявление на перевод", - рассказал Тоцкий.
Уже развернута и внеклассная работа – перед Пасхой в школе проведут праздник. "Чтобы дети не по классам сидели, а немного подвигались, привыкли к этой мирной жизни. И рассказать немного о традициях Пасхи", - пояснил собеседник.
Одной из проблем директор видит в том, что после ухода прежней администрации школы пропали личные дела учителей и учеников, отсутствует ряд других документов, а также часть компьютерной техники. По результатам инвентаризации будет составлен акт и передан в правоохранительные органы, отметил Тоцкий.
Сейчас, как передаёт корреспондент РИА Новости, в Мелитополе идет обучение в нескольких школах и детсадах, а также открыт инклюзивный центр для детей с особенностями развития и музыкальная школа.
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