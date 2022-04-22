https://ria.ru/20220422/shkola-1784899353.html

В Мелитополе вновь открыли школу

В Мелитополе вновь открыли школу - РИА Новости, 22.04.2022

В Мелитополе вновь открыли школу

В находящемся под контролем российской армии Мелитополе началось обучение в гимназии №1, преподавание будет на русском языке, администрация готова переводить... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T13:18

2022-04-22T13:18

2022-04-22T14:09

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

мелитополь

украина

вооруженные силы украины

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784909525_0:371:2982:2048_1920x0_80_0_0_58bc918d6621421a3ebde678a6c9aa77.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 22 апр – РИА Новости. В находящемся под контролем российской армии Мелитополе началось обучение в гимназии №1, преподавание будет на русском языке, администрация готова переводить детей из других школ и уже приняла учеников из Мариуполя, сообщил РИА Новости директор гимназии Владимир Тоцкий."Школа приступила к работе, переходит с онлайн-обучения на стационарное очное обучение, дети постепенно собираются, учителя тоже выходят на работу. Ближайшая перспектива - собрать как учащихся, так и учителей и приступить к полноценному образованию, обучению детей в полном объеме. На русском языке обучение, старые программы – частично на украинском", - сказал Тоцкий, который имеет опыт работы за рубежом по программе ЮНЕСКО: два года он был учителем физики в Замбии.Руководство гимназии, по словам Тоцкого, готово принимать детей из других школ, в том числе из Мариуполя. "К нам приходят и из Мариуполя, сегодня дети оттуда были, и были также из других школ родители, которые написали уже заявление на перевод", - рассказал Тоцкий.Уже развернута и внеклассная работа – перед Пасхой в школе проведут праздник. "Чтобы дети не по классам сидели, а немного подвигались, привыкли к этой мирной жизни. И рассказать немного о традициях Пасхи", - пояснил собеседник.Одной из проблем директор видит в том, что после ухода прежней администрации школы пропали личные дела учителей и учеников, отсутствует ряд других документов, а также часть компьютерной техники. По результатам инвентаризации будет составлен акт и передан в правоохранительные органы, отметил Тоцкий.Сейчас, как передаёт корреспондент РИА Новости, в Мелитополе идет обучение в нескольких школах и детсадах, а также открыт инклюзивный центр для детей с особенностями развития и музыкальная школа.

https://ria.ru/20220421/melitopol-1784769087.html

https://ria.ru/20220420/gumpomosch-1784474473.html

мелитополь

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, мелитополь, украина, вооруженные силы украины, россия