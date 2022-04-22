https://ria.ru/20220422/rassledovanie-1785013918.html

Защита Кара-Мурзы* просит отпустить его под залог

Защита Кара-Мурзы* просит отпустить его под залог - РИА Новости, 22.04.2022

Защита Кара-Мурзы* просит отпустить его под залог

Защита Владимира Кара-Мурзы*, подозреваемого в распространении фейков о российской армии, просит отпустить его под залог 5 миллионов рублей, передает... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T20:31

2022-04-22T20:31

2022-04-22T21:09

вадим прохоров

ольга михайлова

сша

аризона

украина

московская городская дума

владимир кара-мурза-младший

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Защита Владимира Кара-Мурзы*, подозреваемого в распространении фейков о российской армии, просит отпустить его под залог 5 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда, где рассматривается ходатайство об аресте политика."Мы просим отпустить Владимира Кара-Мурзу* под залог 5 миллионов рублей", - заявила его адвокат Ольга Михайлова.Ее коллега Вадим Прохоров предоставил суду три характеристики, собранные Мосгордумой, а также документы на квартиру на Овчинниковской набережной, где, по его словам, Кара-Мурза, может отбывать домашний арест в квартире своей матери, которая также присутствовала в зале суда.Сам Кара-Мурза* заявил, что "категорически не согласен"."Я являюсь законопослушным человеком и никаких законов не нарушал и не собираюсь нарушать… я вполне четко доказал, что никуда уезжать не собираюсь", - сказал Кара-Мурза в суде.Его защита приобщила медицинские документы о состоянии здоровья и наличии ишемической болезни сердца, адвокат Вадим Прохоров настаивал на том, что данная болезнь является основанием для избрания более мягкой меры пресечения,Кара-Мурза* подозревается в распространении фейков о действиях российской армии во время проведения спецоперации на Украине, которые он, по версии следствия, распространил во время выступления перед членами Палаты представителей штата Аризона США.Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20220422/feyki-1784983235.html

https://ria.ru/20220422/sledstvie-1784960873.html

сша

аризона

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вадим прохоров, ольга михайлова, сша, аризона, украина, московская городская дума, владимир кара-мурза-младший