Рейтинг@Mail.ru
Защита Кара-Мурзы* просит отпустить его под залог - РИА Новости, 22.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220422/rassledovanie-1785013918.html
Защита Кара-Мурзы* просит отпустить его под залог
Защита Кара-Мурзы* просит отпустить его под залог - РИА Новости, 22.04.2022
Защита Кара-Мурзы* просит отпустить его под залог
Защита Владимира Кара-Мурзы*, подозреваемого в распространении фейков о российской армии, просит отпустить его под залог 5 миллионов рублей, передает... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T20:31
2022-04-22T21:09
вадим прохоров
ольга михайлова
сша
аризона
украина
московская городская дума
владимир кара-мурза-младший
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784999705_0:0:3291:1851_1920x0_80_0_0_6b4630f6370e340e0ebf9549dd05a0bf.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Защита Владимира Кара-Мурзы*, подозреваемого в распространении фейков о российской армии, просит отпустить его под залог 5 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда, где рассматривается ходатайство об аресте политика."Мы просим отпустить Владимира Кара-Мурзу* под залог 5 миллионов рублей", - заявила его адвокат Ольга Михайлова.Ее коллега Вадим Прохоров предоставил суду три характеристики, собранные Мосгордумой, а также документы на квартиру на Овчинниковской набережной, где, по его словам, Кара-Мурза, может отбывать домашний арест в квартире своей матери, которая также присутствовала в зале суда.Сам Кара-Мурза* заявил, что "категорически не согласен"."Я являюсь законопослушным человеком и никаких законов не нарушал и не собираюсь нарушать… я вполне четко доказал, что никуда уезжать не собираюсь", - сказал Кара-Мурза в суде.Его защита приобщила медицинские документы о состоянии здоровья и наличии ишемической болезни сердца, адвокат Вадим Прохоров настаивал на том, что данная болезнь является основанием для избрания более мягкой меры пресечения,Кара-Мурза* подозревается в распространении фейков о действиях российской армии во время проведения спецоперации на Украине, которые он, по версии следствия, распространил во время выступления перед членами Палаты представителей штата Аризона США.Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20220422/feyki-1784983235.html
https://ria.ru/20220422/sledstvie-1784960873.html
сша
аризона
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784999705_560:0:3291:2048_1920x0_80_0_0_d715702c56fbd61725156b5e6eefe0a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вадим прохоров, ольга михайлова, сша, аризона, украина, московская городская дума, владимир кара-мурза-младший
20:31 22.04.2022 (обновлено: 21:09 22.04.2022)
 
Защита Кара-Мурзы* просит отпустить его под залог

Защита Кара-Мурзы* просит отпустить его под залог пять миллионов рублей

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПолитик Владимир Кара-Мурза, подозреваемый в распространении фейков о российской армии, на заседании Басманного суда города Москвы
Политик Владимир Кара-Мурза, подозреваемый в распространении фейков о российской армии, на заседании Басманного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Политик Владимир Кара-Мурза, подозреваемый в распространении фейков о российской армии, на заседании Басманного суда города Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Защита Владимира Кара-Мурзы*, подозреваемого в распространении фейков о российской армии, просит отпустить его под залог 5 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда, где рассматривается ходатайство об аресте политика.
"Мы просим отпустить Владимира Кара-Мурзу* под залог 5 миллионов рублей", - заявила его адвокат Ольга Михайлова.
Оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, подозреваемый в распространении фейков о российской армии, на заседании Басманного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
18:02
Кара-Мурза озвучил фейки на выступлении в США, считает следствие
Ее коллега Вадим Прохоров предоставил суду три характеристики, собранные Мосгордумой, а также документы на квартиру на Овчинниковской набережной, где, по его словам, Кара-Мурза, может отбывать домашний арест в квартире своей матери, которая также присутствовала в зале суда.
Сам Кара-Мурза* заявил, что "категорически не согласен".
"Я являюсь законопослушным человеком и никаких законов не нарушал и не собираюсь нарушать… я вполне четко доказал, что никуда уезжать не собираюсь", - сказал Кара-Мурза в суде.
Его защита приобщила медицинские документы о состоянии здоровья и наличии ишемической болезни сердца, адвокат Вадим Прохоров настаивал на том, что данная болезнь является основанием для избрания более мягкой меры пресечения,
Кара-Мурза* подозревается в распространении фейков о действиях российской армии во время проведения спецоперации на Украине, которые он, по версии следствия, распространил во время выступления перед членами Палаты представителей штата Аризона США.
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Владимир Кара-Мурза - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
16:50
Следствие попросило суд арестовать политика Кара-Мурзу по делу о фейках
 
Вадим ПрохоровОльга МихайловаСШААризонаУкраинаМосковская городская думаВладимир Кара-Мурза-младший
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала