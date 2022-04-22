https://ria.ru/20220422/rassledovanie-1785013918.html
Защита Кара-Мурзы* просит отпустить его под залог
Защита Кара-Мурзы* просит отпустить его под залог - РИА Новости, 22.04.2022
Защита Кара-Мурзы* просит отпустить его под залог
Защита Владимира Кара-Мурзы*, подозреваемого в распространении фейков о российской армии, просит отпустить его под залог 5 миллионов рублей, передает... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T20:31
2022-04-22T20:31
2022-04-22T21:09
вадим прохоров
ольга михайлова
сша
аризона
украина
московская городская дума
владимир кара-мурза-младший
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Защита Владимира Кара-Мурзы*, подозреваемого в распространении фейков о российской армии, просит отпустить его под залог 5 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда, где рассматривается ходатайство об аресте политика."Мы просим отпустить Владимира Кара-Мурзу* под залог 5 миллионов рублей", - заявила его адвокат Ольга Михайлова.Ее коллега Вадим Прохоров предоставил суду три характеристики, собранные Мосгордумой, а также документы на квартиру на Овчинниковской набережной, где, по его словам, Кара-Мурза, может отбывать домашний арест в квартире своей матери, которая также присутствовала в зале суда.Сам Кара-Мурза* заявил, что "категорически не согласен"."Я являюсь законопослушным человеком и никаких законов не нарушал и не собираюсь нарушать… я вполне четко доказал, что никуда уезжать не собираюсь", - сказал Кара-Мурза в суде.Его защита приобщила медицинские документы о состоянии здоровья и наличии ишемической болезни сердца, адвокат Вадим Прохоров настаивал на том, что данная болезнь является основанием для избрания более мягкой меры пресечения,Кара-Мурза* подозревается в распространении фейков о действиях российской армии во время проведения спецоперации на Украине, которые он, по версии следствия, распространил во время выступления перед членами Палаты представителей штата Аризона США.Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20220422/feyki-1784983235.html
https://ria.ru/20220422/sledstvie-1784960873.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вадим прохоров, ольга михайлова, сша, аризона, украина, московская городская дума, владимир кара-мурза-младший
20:31 22.04.2022 (обновлено: 21:09 22.04.2022)
Защита Кара-Мурзы* просит отпустить его под залог
Защита Кара-Мурзы* просит отпустить его под залог пять миллионов рублей
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Защита Владимира Кара-Мурзы*, подозреваемого в распространении фейков о российской армии, просит отпустить его под залог 5 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда, где рассматривается ходатайство об аресте политика.
"Мы просим отпустить Владимира Кара-Мурзу
* под залог 5 миллионов рублей", - заявила его адвокат Ольга Михайлова
.
Ее коллега Вадим Прохоров
предоставил суду три характеристики, собранные Мосгордумой
, а также документы на квартиру на Овчинниковской набережной, где, по его словам, Кара-Мурза, может отбывать домашний арест в квартире своей матери, которая также присутствовала в зале суда.
Сам Кара-Мурза* заявил, что "категорически не согласен".
"Я являюсь законопослушным человеком и никаких законов не нарушал и не собираюсь нарушать… я вполне четко доказал, что никуда уезжать не собираюсь", - сказал Кара-Мурза в суде.
Его защита приобщила медицинские документы о состоянии здоровья и наличии ишемической болезни сердца, адвокат Вадим Прохоров настаивал на том, что данная болезнь является основанием для избрания более мягкой меры пресечения,
Кара-Мурза* подозревается в распространении фейков о действиях российской армии во время проведения спецоперации на Украине
, которые он, по версии следствия, распространил во время выступления перед членами Палаты представителей штата Аризона США
.
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.